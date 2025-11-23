Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 11. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 15. - 18. 11. 2025
Legislativa:
MPO předkládá novelu vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh novely vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Cílem je zjednodušit a sjednotit systém vykazování pro výrobce elektřiny, tepla a plynu a zajistit provázání s novými pravidly pro udržitelnost a úspory emisí skleníkových plynů.
Vláda schválila Akční plán Strategie obnovy území
Vláda schválila Akční plán Strategie obnovy území, který byl připraven jako přímá reakce na ničivé povodně v roce 2024. Plán navazuje na Strategii obnovy území schválenou vládou v prosinci 2024 a převádí mimo jiné její cíle do podoby konkrétních opatření.
Odpady:
Globální cirkularita stagnuje, odpad a spotřeba materiálů dál rostou
Podle zprávy Circularity Gap Report 2025 klesla globální míra cirkularity na pouhých 6,9 %. Přibližně 93 % materiálů ve světové ekonomice tedy stále pochází z primárních zdrojů.
Radnice Moravské Třebové chystá nové odpadové centrum. Vyjde na necelých 10 milionů
Na východním okraji Moravské Třebové vzniká nové centrum pro nakládání s odpady. Do budoucna má zajistit lepší podmínky pro skladování a hlavně zlevnit celý odpadový systém ve městě.
Hrozivá hora odpadu ohrožuje řeku v Británii, úřady si s ní nevědí rady
Stovky tun odpadu navršené do výšky až deset metrů ohrožují řeku Cherwell v anglickém hrabství Oxfordshire. Hora nelegálního odpadu, 60 metrů dlouhá a 15 metrů široká, se objevila na poli mezi řekou a silnicí.
Nové kontejnery na třídění odpadů ve Šluknově
Ve Šluknově na Děčínsku přibylo další místo, kde mohou obyvatelé odložit tříděný odpad.
Ovzduší:
Inspirativní klimatické projekty opět budou na obrazovkách České televize
Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima III.“ startuje od 13. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus jako již tradičně nabídne divákům příklady dobré praxe v oblasti klimatických opatření.
Čína možná dosáhla vrcholu v produkci emisí o 5 let dříve, než plánovala
Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo dosáhnout vrcholu v produkci emisí o několik let dříve.
Na 1600 účastníků COP30 má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté
Na 1600 účastníků klimatické konference COP30 v brazilském městě Belém má vazby na fosilní průmysl. Tvrdí to aktivisté z koalice Kick Big Polluters Out (Vyhoďte velké znečišťovatele).
Energie:
Elektřina zlevní, jízda zdraží. Expert na energie popisuje dopady chystaných změn
České domácnosti čekají dvě zásadní změny. Plánované převzetí plateb za obnovitelné zdroje státem by mohlo elektřinu zlevnit. Zároveň však hrozí zdražení tepla a pohonných hmot kvůli novým emisním povolenkám.
„Vzít energetiku do vlastních rukou.“ První rok komunitní energetiky v Česku
Komunitní energetika umožňuje sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a posilovat energetickou soběstačnost. Lex OZE II otevřel cestu k zapojení se prostřednictvím aktivních zákazníků nebo energetických společenství.
Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný
Vládní strategie počítá s cílem, aby v Česku do konce dekády vzrostl výkon větrných elektráren na jeden a půl gigawattu. Za pět let by se tak měl oproti současnosti zpětinásobit. Vznikající kabinet to ale nepovažuje za reálné.
Zelený vodík raději ne. Proč firmy ruší nebo odkládají velké vodíkové projekty v Evropě
Realita ukazuje, že navzdory mnoha kladům je vodík coby zdroj energie ekonomický nesmysl. Ani dotace v řádu miliard eur nestačí na očekávaný technologický průlom a investoři se do vodíku nehrnou.
Voda:
Středočeský kraj podpoří intenzifikaci čistírny odpadních vod v Sedlci částkou 788 tisíc korun
Rada Středočeského kraje doporučil ke schválení poskytnutí finančního daru obci Sedlec ve výši 788 tisíc korun. Tyto prostředky budou určeny na investiční přípravu a následnou realizaci 1. etapy intenzifikace ČOV Sedlec.
„Někdy voda neteče i půl dne.“ Írán se dál potýká s rozsáhlým suchem
Írán v posledních šesti letech sužují silná sucha. Hladina vody v teheránských nádržích klesla na nejnižší úroveň za několik desetiletí.
Druhý den vodohospodářské konference: Diskuzní stůl s regulátory (+ video)
V ostravské hale GONG druhým a zároveň závěrečným dnem pokračoval 23. ročník vodohospodářské konference Provoz vodovodů a kanalizací. Podstatnou část prvního bloku obstaral diskuzní stůl s regulátory.
Několikamilionové turecké město trápí historické sucho
Čtvrté nejlidnatější město Turecka a významné průmyslové a zemědělské centrum Bursa čelí bezprecedentnímu nedostatku vody. Obě hlavní nádrže téměř vyschly.
Chemie:
EU chce posílit ECHA a zajistit nulové znečištění
Evropská unie spouští Strategii pro udržitelnost v oblasti chemikálií, která navazuje na komplexní, ale nekonzistentní regulační rámec EU a reaguje na zjištěné nedostatky v posuzování bezpečnosti látek.
Dotace:
Domácnosti s nižšími příjmy mohou i nadále žádat na výměnu zdrojů vytápění
Příjem žádostí o dotaci na výměnu zastaralých zdrojů vytápění na pevná fosilní paliva zůstává pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy otevřen až do 19. prosince 2025.
OPŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2025
Změna spočívá v prodloužení příjmu žádostí do výzvy č. 73 a 84, kde došlo rovněž ke změně platnosti Nákladů obvyklých opatření MŽP, a ve dřívějším ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 97.
Životní prostředí a ekologie:
Ohlédnutí za konferencí Životní prostředí – prostředí pro život 2025
Česká informační agentura životního prostředí uspořádalajiž 6. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Akce nabídla prostor pro výměnu poznatků mezi odborníky, výzkumnými týmy, zástupci státní správy i širokou veřejností.
100 stromů pro region. Zlínský kraj a Continental Barum spojují síly pro přírodu
Ochrana přírody a krajiny v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří a jejím nejbližším okolí je cílem dohody, kterou podepsali generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík s hejtmanem Ústeckého kraje Richardem Brabcem.
Po volbách připravte škrty, nařídila úřadům tajemnice na životním prostředí
Organizace pod Ministerstvem životního prostředí dostaly pokyn, aby připravily návrhy na redukci pracovních míst až o deset procent. Úkol rozeslala státní tajemnice s odkazem na blížící se změnu vlády a možné rozpočtové škrty.
Průmysl:
Výzva: „Cirkulární audit a ESG report – klíč k financím i budoucnosti“
Máte projekt, který souvisí s recyklací, úsporou materiálů nebo odpady? Chystáte se žádat o dotaci, úvěr nebo investici na technologii, která přispívá k cirkulární ekonomice? Pak budete potřebovat cirkulární audit a ESG report. A my vám s tím pomůžeme.
Bude to masakr. České firmy komentují německé zlevnění cen elektřiny
Berlín hodlá od ledna dramaticky ulevit energeticky náročnému průmyslu – ceny sníží až na polovinu těch současných. České firmy to považují za likvidaci tuzemské konkurence.
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla
Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná jako ta, která se vztahuje na zboží z Evropské unie.
