02/2025

MPO předkládá novelu vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů

14. 11. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

electricity-5879271_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá návrh novely vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů v návaznosti na zákon č. 87/2025 Sb. (lex OZE III). Cílem je zjednodušit a sjednotit systém vykazování pro výrobce elektřiny, tepla a plynu a zajistit provázání s novými pravidly pro udržitelnost a úspory emisí skleníkových plynů.

Novela má výrobcům usnadnit administrativu – nově budou všechny údaje vykazovány prostřednictvím jednoho výkazu, jehož části se sjednocují i termínově. Povinnost předložit výkaz bude vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Řada informací se navíc automaticky předvyplní ze systému operátora trhu.

Změny se dotýkají i podmínek pro uvedení výroben elektřiny, tepla a biometanu do provozu, které mají být oproti současnému stavu zjednodušeny. Vyhláška zároveň reflektuje propojení s evropskými databázemi pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů.

Účinnost většiny ustanovení je navržena od 1. ledna 2026, vydání vyhlášky je však podle MPO nutné urychlit kvůli právní jistotě na energetickém trhu. Proto bylo připomínkové řízení zkráceno na pět pracovních dnů.

Termín připomínek: 18. listopadu 2025

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Další příloha materiálu

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

