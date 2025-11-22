02/2025

Ministerstvo zemědělství předkládá zprávu o stavu vodních zdrojů za říjen 2025

22. 11. 2025| zdroj: MZE0

pebbles-243910_640
zdroj: pixabay

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.

Říjen 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Z odtokového hlediska byl měsíc říjen celkově spíše podprůměrný ve většině hlavních povodí, nadprůměrné odtoky byly zaznamenány pouze v povodí Olše (134 % Qₓ). Průměrné měsíční průtoky se pohybovaly většinou mezi 20 až 150 % Qₓ. Hladiny toků byly po většinu měsíce rozkolísané, výraznější vzestupy se vyskytly ve druhé polovině října, zejména v povodí Labe, Jizery a Olše, kde došlo místy k překročení 1. SPA. V průběhu měsíce se hydrologická situace zlepšovala a počet profilů s indikací sucha dále klesal.

Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zlepšil na normální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální. Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 33 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 515 mil. m3.

Za měsíc říjen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 34 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 386 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 43–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Informační zpráva o hydrologické situaci za říjen 2025

Vydaná omezení k nakládání s vodami za říjen 2025

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO