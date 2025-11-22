Ministerstvo zemědělství předkládá zprávu o stavu vodních zdrojů za říjen 2025

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Říjen 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. Z odtokového hlediska byl měsíc říjen celkově spíše podprůměrný ve většině hlavních povodí, nadprůměrné odtoky byly zaznamenány pouze v povodí Olše (134 % Qₓ). Průměrné měsíční průtoky se pohybovaly většinou mezi 20 až 150 % Qₓ. Hladiny toků byly po většinu měsíce rozkolísané, výraznější vzestupy se vyskytly ve druhé polovině října, zejména v povodí Labe, Jizery a Olše, kde došlo místy k překročení 1. SPA. V průběhu měsíce se hydrologická situace zlepšovala a počet profilů s indikací sucha dále klesal.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zlepšil na normální, vydatnost pramenů zůstala silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů zůstal silně podnormální. Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 33 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 515 mil. m3.
Za měsíc říjen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 34 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 386 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 43–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Informační zpráva o hydrologické situaci za říjen 2025
Komentáře