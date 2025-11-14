02/2025

OPŽP aktualizoval harmonogram výzev na rok 2025

14. 11. 2025| zdroj: OPŽP0

environmental-protection-683437_640
zdroj: pixabay

Změna spočívá v prodloužení příjmu žádostí do výzvy č. 73 a 84, kde došlo rovněž ke změně platnosti Nákladů obvyklých opatření MŽP, a ve dřívějším ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 97. Dále byla u výzev č. 83, 85, 90, 91, 92 a 93 upravena platnost Nákladů obvyklých opatření MŽP.

U výzvy č. 73 na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků byl prodloužen příjem žádostí ze dne 17. 12. 2025 na den 30. 6. 2026 z důvodu nedočerpání alokace výzvy. Cílem je umožnit žadatelům podat ještě připravované projekty. Zároveň byla aktualizována platnost Nákladů obvyklých opatření MŽP.

U výzvy č. 84 byl prodloužen příjem žádostí ze dne 19. 12. 2025 na den 30. 6. 2026 rovněž z důvodu nedočerpání alokace výzvy. Cílem je umožnit žadatelům podat ještě připravované projekty. Také v tomto případě byla aktualizována platnost Nákladů obvyklých opatření MŽP.

U výzev č. 83, 85, 90, 91, 92, 93 byla upravena platnost Nákladů obvyklých opatření MŽP.

U výzvy č. 97 na snížení energetické náročnosti byl zkrácen příjem žádostí ze dne 30. 4. 2026 na den 14. 11. 2025 z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy.

Harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2025

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO