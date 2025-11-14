Inspirativní klimatické projekty opět budou na obrazovkách České televize

Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima III.“ startuje od 13. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus jako již tradičně nabídne divákům příklady dobré praxe v oblasti klimatických opatření.
Kamera zavítala do více jak třiceti lokalit, aby zmapovala konkrétní projekty obcí, měst, firem a dalších klíčových aktérů, které přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů nebo pomáhají přizpůsobit se dopadům klimatických změn. „Zajímala nás pokračující proměna tuzemské energetiky, dekarbonizační aktivity průmyslových podniků a také oblast renovace budov a energetických úspor. A nezapomněli jsme ani na příklady klimatických adaptací, např. v podobě realizace protipovodňových opatření či budování prvků tzv. modro-zelené infrastruktury. Z natáčení si odnášíme řadu inspirativních zkušeností ze setkání s lidmi, kteří se ochraně klimatu věnují s nadšením, ale zároveň s velkou mírou erudice a profesionality,“ uvedl k seriálu jeho moderátor Michal Žák.
Mezi představenými úspěšnými projekty na lokální úrovni figuruje i řada těch, které byly finančně podpořeny z evropských a národních dotačních programů spravovaných Státním fondem životního prostředí ČR. „Je důležité, že pořad seznámí širokou veřejnost s přínosy projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, jako je Modernizační fond, Národní plán obnovy nebo Operační program Životní prostředí. Co do objemu financí jsou pro nás evropské fondy nepostradatelné, díky nim můžeme realizovat projekty, které významně posunují Česko k udržitelnější budoucnosti,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Jak pořad ilustruje na konkrétních příkladech, pro zelenou modernizaci Česka je rovněž klíčové zapojení finančních prostředků z bankovního sektoru. „Spojením odbornosti, inovací, financí a dobře cílené komunikace dokážeme podporovat konkrétní smysluplné projekty. Modro-zelená infrastruktura představuje cestu, jak městům vrátit vodu, zeleň i odolnost vůči klimatickým výzvám. V ČSOB vnímáme její rozvoj jako investici do zdravější budoucnosti nás všech. Inspirují nás příběhy obcí, které se nebojí jít příkladem – jako vítězové soutěže Zelená obec roku. Stejně tak vidíme obrovský potenciál v dekarbonizaci velkých firem, kde má bankovní sektor zásadní úlohu v podpoře inovací a přechodu k nízkouhlíkové ekonomice,“ uvedla Blanka Beranová, výkonná ředitelka udržitelnosti ČSOB.
Hned v úvodním díle nahlíží cyklus na dekarbonizaci coby příležitost pro mnohé z tuzemských firem prosadit se na světových trzích. To už se reálně děje, protože pětinu českého vývozu již dnes tvoří výrobky z tzv. clean tech oborů. Jedná se o nízkoemisní produkty a technologie spojené s pokročilou průmyslovou výrobou a patří sem například baterie do elektroaut, dodávky pro železnice a kolejová vozidla, prvky elektrických sítí, tepelná čerpadla atd.
Druhý díl se zaměřuje na moderní trendy v tuzemské energetice a shrnuje přínosy důležité legislativy v podobě dvou novel energetického zákona – Lex OZE III a Lex plyn. Zároveň obsahuje ukázky konkrétních inovativních projektů, jakým je například hybridní zdroj Energy nest Vraňany. „Tyto projekty potvrzují, že můžeme udržet bezpečné dodávky energie a současně nahradit uhlí v energetickém mixu,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a dodává: „Lex OZE III a Lex Plyn jsou možná nejvýznamnější legislativní změny v české energetice za poslední dekádu. Zkracují povolovací procesy, umožňují zrychlit rozvoj fotovoltaiky a větrné energie a dávají konečně prostor pro nástup baterií spolu s možnostmi flexibilního řízení spotřeby a dodávek energie.“
Zbývající dva díly pořadu soustředí svou pozornost na oblast energetických úspor a renovací budov a také na zajímavá klimatická opatření realizovaná jednotlivými městy. Diváci se tak mohou těšit na reportáže z Hradce Králové, Mohelnice, Ratiboře, Hrušek, Hustopečí, Rapotína či Albrechtic nad Vltavou.
Česko a Evropa řeší klima III. poběží na programu ČT2 od 13. listopadu do 4. prosince, vždy ve čtvrtek vpodvečer. Každý týden bude k vidění nový díl, a to jak na televizní obrazovce, tak i v iVysílání na webu ČT. V tomto internetovém archivu bude pořad kdykoliv k dispozici pro zpětné přehrání a zhlédnutí. Na první díl se mohou diváci těšit již tento čtvrtek od 18:50 na ČT2.
