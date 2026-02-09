Monitoring průmyslové ekologie | 31. 1. - 5. 2. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 31. 1. - 2. 2. 2026
Legislativa:
Evropská komise chystá nový rámec pro odolnost vůči změně klimatu
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zahájila otevřenou veřejnou konzultaci k přípravě nového integrovaného evropského rámce pro odolnost vůči změně klimatu. Reaguje tím na rostoucí klimatická rizika.
Odpady:
V Bosně a Hercegovině podporuje ČRA projekt zaměřený na rozvoj systému cirkulární ekonomiky
| Prumyslovaekologie.cz |
Bosna a Hercegovina se potýká s dlouhodobými problémy v oblasti nakládání s odpady – nízkou mírou recyklace, zastaralou infrastrukturou a slabou důvěrou obyvatel v komunální služby. Nový projekt České rozvojové agentury si klade za cíl tyto výzvy řešit systematicky.
Konec šedé zóny u podnikatelského odpadu. Přerov připravuje změnu
| Komunalniekologie.cz |
Zajistit přerovským podnikatelům dostupné, legální a kontrolovatelné řešení nakládání s odpady a zároveň stabilizovat financování městského odpadového hospodářství – to je cílem připravovaného projektu města.
Sbírají odpadky a vyhrávají medaile: Spogomi - japonský sport, který baví svět a čistí města
| NationalGeographic.cz |
Japonský vynález kombinuje úklid ulic se sportovním zápolením. Soutěžící týmy mají 45 minut na sběr co nejvíce odpadu, přičemž body získávají za váhu i specifické položky jako nedopalky cigaret.
Obyvatelé třídí odpad stále méně. V běžných popelnicích končí více zbytků z kuchyně
| iDNES.cz |
Obyvatelé Zlína loni vyprodukovali 11 560 tun směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce Suchý důl. Téměř dvě třetiny z tohoto množství, přesně 63 procent, se však dalo využít.
Ovzduší:
Oteplování oslabuje přirozené nepřátele hmyzu, ukazuje nový výzkum
| Prumyslovaekologie.cz |
Oteplující se klima narušuje jemnou rovnováhu v přírodě. Mezinárodní tým vědců zjistil, že vyšší teploty výrazně snižují úspěšnost parazitoidů – drobných vosiček, které v přírodě pomáhají regulovat populace hmyzu.
Praha zpřísnila podmínky pro vozidla taxislužby. Od srpna 2027 budou muset povinně splňovat emisní normu EURO 6d
| Prumyslovaekologie.cz |
Zastupitelstvo hlavního města schválilo zpřísnění technických a emisních požadavků na vozidla taxislužeb. Od 1. srpna 2027 budou muset všechna vozidla splňovat emisní normu EURO 6d.
Emise klesají pomalu. Odklon od uhlí a plynu sabotovalo i počasí
| Ekonomickydenik.cz |
Pouze o 0,8 procenta loni meziročně klesly emise oxidu uhličitého v zemích Evropské unie. Tak zní odhad finského Centra pro výzkum energetiky a ovzduší. Za „normálních“ podmínek by byl pokles vyšší.
Nad Finskem naměřili radioaktivní látky v ovzduší. Zdroj zatím neznají
| Refresher.cz |
Přestože původ částic zatím zůstává záhadou, odborníci předpokládají, že se mohly uvolnit během údržby v některém z mnoha reaktorů v širším baltském regionu.
Energie:
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026: České teplárenství v pohybu
| Prumyslovaekologie.cz |
Po několika mimořádně teplých sezónách, kdy spotřeba tepla v Česku výrazně klesala, aktuální počasí po delší době opět prověřilo jak teplárenskou soustavu, tak i celkový stav české energetiky.
Šumperk míří k energetické soběstačnosti: vzniká první městský mikrogrid
| Komunalniekologie.cz |
Město Šumperk se připravujena budoucnost, ve které bude energie dostupnější, stabilnější a šetrnější k životnímu prostředí. Jedním z klíčových moderních řešení, která k tomu mohou významně přispět, je vybudování vlastní distribuční mikro sítě - mikrogrid.
Energie výrazně zlevnily. Přehled, kde nejvíce ušetříte
| TN.cz |
V Česku se znovu rozpoutal boj dodavatelů energií o nové zákazníky. Největší hráč na trhu ČEZ se tentokrát rozhodl přilákat ty, kteří spoléhají na fixované ceny. A to samé zkouší i další firmy.
Létající elektrárny v Číně lépe sklízí vítr
| SeznamZpravy.cz |
Číňané přesouvají větrné elektrárny do vzduchu, kde sklízí více energie. Na zemi totiž budí odpor místních, protože jsou pro ně hlučné a narušují výhled.
Voda:
Rada Plzeňského kraje schválila dotace na vodohospodářskou infrastrukturu pro rok 2026
| Komunalniekologie.cz |
Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2026 do 20. 3. 2026. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2026.
V České republice je čtrnáct mokřadů mezinárodního významu
| Nase-voda.cz |
V České republice se za posledních sto let zkrátila celková délka říční sítě o 30 %, rozloha niv a mokřadů klesla o 80 %.
Dotace:
Šance pro budovy: Omezování Nové zelené úsporám nesmí brzdit renovace ani destabilizovat trh
| Prumyslovaekologie.cz |
Plánované snížení finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám vyvolává otázky, jakým směrem se bude podpora energetických renovací v Česku dál ubírat. Podle oborové aliance je klíčové, aby případné změny byly připraveny odborně, srozumitelně a bez zbytečného narušení důvěry trhu.
Životní prostředí a ekologie:
Sekci technické ochrany MŽP povede Jaromír Wasserbauer, v roli náměstka ministra ho vystřídá Pavel Vlček
| Prumyslovaekologie.cz |
Vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí byl jmenován Jaromír Wasserbauer, který dosud zastával roli náměstka člena vlády ministra životního prostředí.
Brno inovovalo mapové aplikace k udržitelným tématům
| Komunalniekologie.cz |
Nové přehledné mapy ekologických projektů mají k dispozici Brňané a Brňanky. Město sjednotilo a modernizovalo aplikace k Ekodotacím, podpoře stromů i cirkulární ekonomice.
František Lukl: Otevřený dopis ministru životního prostředí
| Ekolist.cz |
Vážený pane ministře, Svaz měst a obcí České republiky se musí velice hlasitě ozvat na obranu edukativních vzdělávacích programů pro děti a mládež, které nabízejí neziskové organizace zřizované mnohdy městy a obcemi, a které děti od mateřských škol učí lásce k přírodě a úctě k její ochraně.
Ignorování rozhodnutí ministra? Ekologové varují ŘSD před soudy
| Jicinskydenik.cz |
Spor o podobu silničního spojení mezi Jičínem a Turnovem se znovu vyostřuje. Koalice spolků SOS Český ráj poslala generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic Radku Mátlovi otevřený dopis i klíčové rozhodnutí exministra životního prostředí Petra Hladíka.
Průmysl:
Končí jedna éra. Co bude po uhlí a po průmyslu? Důležité je vyhnout se bolestivému probuzení
| Lidovky.cz |
Těžba černého uhlí v České republice skončí k 31. lednu 2026, tedy tuto sobotu. Uzavírá se tak éra, která začala již někdy po roce 1770. Je to důvod ke smutku, nebo k radosti?
USA uvolnily sankce na venezuelský ropný průmysl, zároveň hrozí spojencům Kuby
| iDNES.cz |
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvolnila část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu poté, co Caracas schválil reformu sektoru. Zároveň Trump pohrozil novými cly na země dodávající ropu na Kubu.
MONITORING 3. 2. 2026
