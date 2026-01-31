Sekci technické ochrany MŽP povede Jaromír Wasserbauer, v roli náměstka ministra ho vystřídá Pavel Vlček

Vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí byl ve středu 28. ledna jmenován Jaromír Wasserbauer, který dosud zastával roli náměstka člena vlády ministra životního prostředí. Na tomto místě ho nahradí Pavel Vlček, který doposud zastával funkci ředitele odboru kabinetu ministra.
Jaromír Wasserbauer vystudoval Fakultu chemickou VUT v Brně, kde byl také jmenován docentem v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Působil ve funkci vedoucího Laboratoře kovů a koroze na VUT v Brně. Odborně se profiloval v oblasti materiálového výzkumu a povrchových úprav kovových slitin, zaštiťoval spolupráci s průmyslovými partnery a odpovídal za odborné i administrativní řízení grantových projektů.
Výběrovou komisi přesvědčil svojí odborností, vizí využívání moderních technologických postupů při ochraně životního prostředí i návrhem fungování nově zřízené sekce technické ochrany. Náměstkem člena vlády byl jmenován Pavel Vlček, který má mnohaleté manažerské zkušenosti jak ze státní správy, tak ze soukromé sféry a mezinárodních organizací. V minulosti působil například na Ministerstvu průmyslu a obchodu, v bankovních institucích, v oblasti TelCo, energetice, nebo byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Posledních osm let byl předsedou Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA).
