V Bosně a Hercegovině podporuje ČRA projekt zaměřený na rozvoj systému cirkulární ekonomiky

Bosna a Hercegovina se potýká s dlouhodobými problémy v oblasti nakládání s odpady – nízkou mírou recyklace, zastaralou infrastrukturou a slabou důvěrou obyvatel v komunální služby. Nový projekt České rozvojové agentury zaměřený na municipality Tešanj, Žepče a Teslić si klade za cíl tyto výzvy řešit systematicky a postupně prostřednictvím zavádění principů cirkulární ekonomiky a posilování spolupráce mezi samosprávami, podniky a veřejností.
Odpadové hospodářství v Bosně a Hercegovině čelí řadě strukturálních problémů. Ve většině obcí chybí funkční systémy třídění, komunální podniky pracují se zastaralou technikou a většina odpadu končí na skládkách. Obyvatelé často nemají dostatek informací ani motivaci ke změně svého chování a obce postrádají aktuální strategické dokumenty, které by rozvoj moderního systému odpadového hospodářství dlouhodobě ukotvily. Projekt „Budování systému cirkulární ekonomiky v municipalitách Tešanj, Žepče a Teslić“ vznikl jako reakce na tyto problémy s cílem podpořit přechod od lineárního modelu „vyrobit–spotřebovat–vyhodit“ k udržitelnějšímu hospodaření se zdroji.
Projekt, který realizuje sdružení Options, z.s., vychází z úzké spolupráce tří municipalit, místních komunálních podniků, podnikatelského sektoru, škol a odborníků z České republiky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s implementací systémových řešení v oblasti cirkulární ekonomiky. Každá ze zapojených municipalit se přitom nachází v jiné výchozí situaci, a to jak z hlediska technických kapacit, tak legislativního rámce. Zatímco Tešanj a Žepče leží ve Federaci Bosny a Hercegoviny, Teslić je součástí Republiky srbské, což se promítá do rozdílných pravidel a postupů v oblasti odpadového hospodářství. Právě z tohoto důvodu byla pro každou obec zpracována samostatná výchozí analýza, která kombinuje dostupná data, mapování stávající praxe a kapacit, dotazníková šetření, konzultace s experty, zaměstnanci municipalit a komunálních podniků, a také terénní šetření.
Analýzy ukázaly několik společných problémů – neefektivní svoz odpadu, minimální separaci, nízkou míru komunikace s veřejností a absenci aktuálních plánů odpadového hospodářství. Zajímavé je, že byla identifikována také místní pozitivní specifika jednotlivých municipalit a možnost přenosu dobré praxe mezi lokálními partnery navzájem. Zároveň byl potvrzen silný zájem municipalit o změnu a jejich připravenost zapojit se do pilotních řešení. Projekt proto staví na postupném přístupu, který kombinuje společná opatření, jako jsou školení, osvěta a sdílení zkušeností, s nástroji přizpůsobenými místním podmínkám.
Klíčovou roli v projektu hrají komunální podniky, jejichž zaměstnanci jsou nositeli praktických změn v každodenním provozu. Projekt jim poskytne odborná školení, metodickou podporu a nové nástroje pro plánování a řízení svozu odpadu. Současně se počítá s aktivním zapojením místních malých a středních podniků působících v oblasti recyklace, zpracování materiálů a ekologických inovací. Ve spolupráci s municipalitami budou testovány nové obchodní modely, například v oblasti komunitního kompostování, výkupu vytříděných plastů či opětovného využití materiálů. Zároveň dojde k posunu v chápání oběhového přístupu a k lepšímu porozumění roli všech zapojených subjektů v tomto procesu. Zejména v oblasti odpadového hospodářství je nutné rozšířit povědomí vedení municipalit, že se nejedná pouze o záležitost komunálních podniků, případně jejich jednotlivých částí, ale o odpovědnost celé řady dalších municipálních odborů a služeb, které musí společně zajistit funkčnost a dlouhodobou udržitelnost modelu cirkulární ekonomiky.
Důležitou součástí projektu je také práce s veřejností. Více než 110 tisíc obyvatel cílových municipalit bude osloveno prostřednictvím osvětových kampaní, médií, veřejných setkání a školních aktivit. Zapojení základních a středních škol má posílit environmentální vzdělávání a zároveň fungovat jako most mezi projektem a domácnostmi. Cílem je zvýšit informovanost, posílit důvěru v komunální služby a podpořit změnu chování obyvatel v oblasti třídění odpadu.
„Na české straně máme velmi silný expertní tým, což příjemci projektu velmi ocenili a chválí si dosavadní výstupy. Je to významné i z toho důvodu, že každá z obcí má jinou převládající národní menšinu – Tešanj je převážně bosňácká municipalita, Teslić srbské město a Žepče je převážně chorvatská municipalita. Projekt má tedy nejen odborný, ale i politický přesah,“ říká Michal Gelbič z České rozvojové agentury.
Paralelně v těchto obcích chce iniciovat švýcarská Charitas projekt zaměřený na dodávky pro zpracování odpadů. „Záměrem ČRA je tedy zajistit, aby obce i Švýcaři na základě našeho analytického výstupu věděli, co nejlépe dodat a byla tak zajištěna synergie s jiným donorem. ČRA se bude naopak zaměřovat na neinvestiční rovinu projektu a vzdělávání škol i obyvatel,“ dodává Michal Gelbič.
Projekt je rozložen do několika let tak, aby jednotlivé kroky na sebe logicky navazovaly – od analytické a plánovací fáze přes testování pilotních řešení až po jejich vyhodnocení a rozšíření. Důraz je kladen na dlouhodobou udržitelnost a možnost přenesení ověřených modelů i do dalších obcí v Bosně a Hercegovině. Projekt tak vytváří realistický a proveditelný rámec pro postupnou změnu, která může přispět ke zlepšení životního prostředí, kvality veřejných služeb i celkové kvality života v regionu.
