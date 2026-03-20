Program Re:generace pomáhá mladým lidem v Česku rozvíjet jejich klimatické projekty

Program Re:generace vstupuje do další fáze. Po lednové akademii se účastníci nyní zapojují do mentoringového programu, během něhož rozvíjejí vlastní iniciativy zaměřené na ochranu klimatu a obnovu přírody. Organizátoři zároveň potvrdili, že program bude pokračovat i v příštím roce.
Do první fáze projektu, která se konala poslední lednový víkend, se letos zapojila téměř stovka studentů z celé České republiky. Po úvodní akademii nyní probíhá tříměsíční mentoringová fáze, ve které 20 účastníků pracuje na vlastních projektech pod vedením zkušených mentorů z Česka i ze zahraničí. Cílem je pomoci mladým lidem dotáhnout jejich nápady do reálné podoby – od prvního konceptu až po samotnou realizaci.
„Nepodceňujme mladé! I patnáctiletá studentka nebo student se může pustit do pořádání environmentální výstavy, revitalizace potoka nebo třeba vývoje aplikace. A právě náš program je toho důkazem,“ říká Jakub Nekvasil, zakladatel studentského spolku Telperion, ambasador Evropského klimatického paktu a jeden z hlavních organizátorů programu Re:generace.
Podle něj je právě aktivita mladých lidí jedním z největších překvapení celého projektu. „Re:generace je program naplněný skvělou energií účastníků, kteří se po hlavě pustili do vlastních projektů. Na akademii jsem získal velkou dávku energie, ze které budu žít ještě hodně dlouho,“ dodává Jakub Nekvasil.
Desítky projektů mladých lidí
V mentoringové fázi nyní vznikají desítky projektů vedených samotnými studenty. Zaměřují se například na vzdělávání o klimatické změně, ochranu přírody, výzkum environmentálních témat nebo technologická řešení pro udržitelnější budoucnost.
Jedna z účastnic například připravuje projekt na oživení pražského parku Přátelství, který má proměnit současný málo rozmanitý prostor v pestřejší a přírodě bližší prostředí. Další projekt se pak zaměřuje na organizaci lokálního trhu pro sdílení přebytků ze zahrad, který má pomoci omezit plýtvání potravinami a podpořit komunitní spolupráci. Účastníci programu organizují vzdělávací akce na svých školách, připravují výstavy o přírodě, analyzují lokální dopady klimatické krize nebo vytvářejí digitální nástroje, které mají pomoci s osvětou či ochranou životního prostředí. Mentoring jim pak pomáhá projekty plánovat, získávat zpětnou vazbu a postupně je také realizovat.
„Je čas na novou generaci mladých klimatických lídrů, kteří se v Česku chopí témat, jako je obnova přírody a ochrana klimatu. Takových, kteří budou inspirovat především konkrétními projekty,“ říká Šimon Michalčík z organizace Plant-for-the-Planet. Re:generace podle Jakuba Nekvasila ukázala, že mladí lidé po takové akci opravdu touží. Často jim jen chybí inspirace, naděje a komunita.
Program Re:generace bude pokračovat i v příštím roce
Organizátoři zároveň potvrzují, že projekt bude pokračovat i v roce 2027. Cílem je postupně rozšířit komunitu mladých lidí, kteří chtějí aktivně přispívat k řešení klimatické krize a obnově přírody. Program Re:generace vznikl ve spolupráci studentského spolku Telperion a mezinárodní organizace Plant-for-the-Planet. Jeho cílem je posilovat dovednosti mladých lidí, propojovat je s odborníky a podporovat vznik konkrétních projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí.
