Povinný recyklát jen z evropského odpadu, apeluje průmysl

Evropský recyklační průmysl čelí paradoxní situaci. Legislativní cíle Evropské unie postupně zvyšují požadavky na využívání recyklovaných plastů, zároveň však sektor čelí rostoucímu tlaku levných dovozů a nejistotě ohledně pravidel pro započítávání recyklátu.
Průmyslové organizace proto vyzývají Evropskou komisi k vytvoření legislativního rámce pro oběhové hospodářství, který by posílil jednotný trh a zajistil stabilní podmínky pro evropský recyklační sektor. Evropský plastový recyklační průmysl patří v posledních letech k důležitým pilířům politiky oběhového hospodářství. Evropská legislativa postupně zavádí povinné cíle pro využívání recyklovaných materiálů, například prostřednictvím směrnice o jednorázových plastech (SUPD) nebo nového nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Tyto předpisy mají podpořit využívání recyklovaných surovin a snížit závislost na primárních fosilních zdrojích.
V praxi se však evropský recyklační sektor dostává pod stále silnější ekonomický tlak. Recyklační kapacity v Evropě nejsou plně využívány a investice do nových technologií se zpomalují. Jedním z hlavních důvodů je rostoucí dovoz levných recyklovaných plastů ze třetích zemí. Tyto materiály mohou být následně používány v evropských výrobcích a započítávány do povinných kvót recyklovaného obsahu, přestože jejich výroba často nepodléhá stejným environmentálním a kontrolním standardům jako v Evropské unii.
Tato situace vyvolává obavy, že evropské firmy investující do recyklace plastových odpadů mohou postupně ztrácet konkurenceschopnost vůči materiálům dováženým ze zahraničí. Průmysl proto stále častěji upozorňuje na potřebu jasnějších pravidel pro fungování trhu s recyklovanými plasty.
Winter package a nový Circular Economy Act
Na tuto situaci reagují jak evropské instituce, tak samotný průmysl. Evropská komise v prosinci představila balíček opatření pro oběhové hospodářství označovaný jako tzv. winter package, který má reagovat na současné problémy evropského recyklačního trhu. Současně Evropská komise avizuje, že v letošním roce představí nový Circular Economy Act (CEA). Debata v průmyslu i mezi evropskými institucemi se ale nyní soustředí především na otázku právního základu této budoucí legislativy.
Průmysl žádá právní základ jednotného trhu
Široká skupina evropských průmyslových organizací proto ve společném prohlášení vyzvala Evropskou komisi, aby byl Circular Economy Act založen na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU), tedy na právním základu jednotného trhu. Podle signatářů by použití tohoto článku umožnilo vytvořit harmonizovaná pravidla pro fungování evropského trhu s recyklovanými materiály, včetně jasných pravidel pro obchod, sledovatelnost materiálů a kontrolu dovozů.
Průmysl zároveň upozorňuje, že pokud by byl návrh založen na článku 192 TFEU, který je právním základem environmentální legislativy EU, mohlo by to vést k větší fragmentaci pravidel mezi členskými státy a k oslabení fungování jednotného trhu.
Debata o původu recyklovaného plastu
Vedle debaty o právním základu nové legislativy se stále více diskutuje také otázka původu recyklovaného plastu započítávaného do evropských kvót. Některé průmyslové organizace navrhují, aby se do povinného podílu recyklátu započítával pouze materiál vyrobený z post-consumer plastového odpadu pocházejícího z Evropské unie.
Podle zastánců tohoto přístupu by takové pravidlo pomohlo zajistit, že evropské cíle v oblasti recyklace budou skutečně podporovat domácí recyklační kapacity. Pokud by se totiž do kvót započítávaly i materiály vyrobené mimo evropský systém nakládání s odpady, mohlo by to podle průmyslu vést k oslabení evropského recyklačního sektoru.
Diskuse o původu recyklátu se přitom stále více propojuje s širší debatou o obchodní politice Evropské unie. Organizace upozorňují na potřebu posílení tržního dohledu nad dovozem recyklovaných plastů a na nutnost zajistit transparentnost původu materiálů.
Circular Plastics Alliance znovu aktivována
V této souvislosti Evropská komise zároveň oznámila obnovení činnosti Circular Plastics Alliance, platformy sdružující průmysl, recyklátory a další aktéry plastového hodnotového řetězce. Aliance byla znovu spuštěna s novou strukturou pracovních skupin, které mají analyzovat hlavní výzvy evropského plastového sektoru, identifikovat priority pro případná obchodní šetření a posílit dohled nad trhem s recyklovanými plasty.
Koordinaci aktivit bude zajišťovat řídicí výbor, jehož členem je například Evropská federace odpadového hospodářství FEAD. Cílem této iniciativy je mimo jiné zlepšit transparentnost trhu a identifikovat faktory, které brání širšímu využívání recyklovaných plastů v evropském průmyslu.
Circular plastics made in Europe
Vedle institucionálních iniciativ vznikají také nové platformy podporující evropskou výrobu recyklovaných plastů. Jednou z nich je iniciativa Circular Plastics Made in Europe, která upozorňuje na význam evropské cirkulární ekonomiky pro průmyslovou strategii EU.
Podle zastánců této iniciativy mohou recyklované plasty představovat důležitý domácí zdroj surovin pro evropský chemický a zpracovatelský průmysl a přispět k větší strategické autonomii Evropské unie. Recyklované materiály mohou zároveň snížit závislost evropského průmyslu na dovozu primárních fosilních surovin. Iniciativa sdružuje společnosti a organizace z celého plastového hodnotového řetězce v Evropě. Mezi její zakladatele a podporovatele patří například evropské průmyslové asociace Plastics Europe, Europur, Polymer Comply Europe, Plastics Recyclers Europe, Chemical Recycling Europe či Zero Waste Europe.
Petice za evropskou cirkularitu
Debata o budoucnosti evropské recyklace se promítá také do veřejné diskuse. Před několika týdny vznikla petice s názvem „Strengthen circularity – count EU27 + EFTA + UK waste only“, která vyzývá evropské instituce k posílení cirkulární ekonomiky v Evropě. Iniciativa požaduje, aby se při plnění evropských požadavků na povinný obsah recyklátu započítával především odpad vzniklý v Evropě, tedy v zemích EU27, EFTA a ve Spojeném království.
Autoři petice upozorňují, že bez ekonomicky udržitelného recyklačního průmyslu bude obtížné naplnit ambiciózní cíle Evropské unie v oblasti cirkulární ekonomiky. Podle nich by evropská legislativa měla nejen stanovovat environmentální cíle, ale zároveň vytvářet podmínky pro dlouhodobě fungující trh s recyklovanými materiály.
Rozhodující období pro evropskou recyklaci
Nadcházející měsíce budou pro evropský recyklační sektor rozhodující. Připravovaný Circular Economy Act, nové iniciativy Evropské komise i rostoucí tlak průmyslu na ochranu evropského trhu mohou zásadně ovlivnit podobu budoucí regulace. Výsledek těchto debat bude mít přímý dopad nejen na recyklační sektor, ale i na širší evropský průmyslový ekosystém. Recyklované plasty se totiž postupně stávají klíčovou surovinou pro výrobu obalů, textilií i dalších produktů v evropské ekonomice.
