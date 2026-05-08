Elektromobilita nabírá na obrátkách. Síť dobíjecích stanic v Brně neustále roste

Prodeje elektromobilů v Česku rostou, jak ukazují data prodejců. S tím souvisí i větší poptávka po dobíjecích stanicích, kterých je nyní například v Brně 145. Do roku 2023 by jich ale mělo výrazně přibýt, a to až do 500. Za projektem stojí městská společnost Teplárny Brno.
Elektromobilitu rozvíjí Teplárny Brno za podpory samotného města. V dlouhodobém výhledu plánují teplárny rozšířit síť na minimálně 500 dobíjecích stanic, aby byly dostupné nejen v docházkové vzdálenosti, ale také u klíčových dopravních, kulturních a sportovních lokalit po celém městě.
Již nyní jsou funkční důležité dobíjecí HUBy:
Academy park Šumavská
Jedním z klíčových projektů poslední doby je dobíjecí HUB v parkovacím domě Academy Park na Šumavské, tedy v lokalitě s vysokou koncentrací městského pohybu. K dispozici je tu 20 dobíjecích stanic, z toho 4 rychlodobíjecí s výkonem až 160 kW. Každá stanice přitom umožňuje dobíjení dvou vozidel současně, což znamená až 40 dobíjecích bodů na jednom místě. Řidiči tak mohou pohodlně dobít svůj vůz při cestě do práce, školy nebo do obchodu.
Červený mlýn: největší dobíjecí HUB v regionu
Klíčovým projektem je připravovaný dobíjecí HUB v areálu Červený mlýn, který promění nevyužívaný objekt v moderní centrum elektromobility. Po dokončení nabídne až 50 dobíjecích bodů v kombinaci rychlých (DC) i standardních (AC) stanic, včetně ultrarychlých dobíječek s výkonem až 350 kW. V jednom místě tak vznikne kapacita, která v regionu nemá obdoby a umožní odbavit výrazně větší počet vozidel současně. Součástí HUBu bude také showroom a sídlo e-mobility Tepláren Brno. Pro řidiče zde bude připraveno kvalitní zázemí včetně prostoru pro práci či odpočinek během dobíjení a možnosti občerstvení. Dobíjení se tak stane přirozenou součástí dne, nikoli pouhým čekáním.
Nové projekty napříč Brnem
Rozvoj infrastruktury pokračuje i v dalších klíčových lokalitách:
OC Olympia Brno – Teplárny Brno zde nově převezmou poskytování veškerých dobíjecích služeb a rozšíří dobíjecí infrastrukturu. Jde o další rozvoj spolupráce s nákupním centrem, pro které společnost již dnes zajišťuje dodávky elektrické energie. V parkovacím domě vznikne celkem 16 dobíjecích bodů. Součástí rozvoje je také posílení rychlodobíjecí infrastruktury, kdy stávající jedna DC stanice bude nahrazena třemi DC stanicemi.
T Mobile arena (Riviéra, BVV) – jeden z největších připravovaných projektů v oblasti veřejného dobíjení v Brně. V první etapě bude nainstalováno 17 nových dobíjecích stanic (14 AC, 3 DC), které budou sloužit nejen návštěvníkům areálu, ale i široké veřejnosti. Díky poloze u koupaliště Riviéra a brněnského výstaviště půjde o významné dobíjecí zázemí pro tisíce návštěvníků těchto lokalit, s potenciálem dalšího výrazného rozšíření.
Galerie Vaňkovka, Domini Park a lokality STAREZ (např. Lužánky, Vodova, Akvapark Kohoutovice) – rozšiřování dobíjecí infrastruktury v místech s vysokou koncentrací osob, včetně sportovních a volnočasových areálů.
Teplárny Brno zároveň rozvíjejí inovativní řešení, například dobíjení integrované do sloupů veřejného osvětlení nebo chytré řízení výkonu sítě.
Komentáře