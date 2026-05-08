Německo vyhlásilo výzvu k předložení důkazů k 1,4-dioxanu v životním cyklu PET

Německo vyhlásilo další výzvu k předložení důkazů z důvodu posouzení nezbytnosti návrhu na omezení podle nařízení REACH u různých procesů, u nichž existuje podezření, že způsobují emise 1,4-dioxanu do životního prostředí během životního cyklu polyethylentereftalátu (PET).
V rámci průzkumu je možné předložit informace o emisích vznikajících při výrobě, zpracování a recyklaci PET, o dostupných opatřeních ke snížení emisí a o ekonomických dopadech případného omezení během životního cyklu PET.
Termín pro předložení připomínek a důkazů je 27. července 2026.
Další informace:
Průzkum emisí 1,4-dioxanu vznikajících při výrobě, zpracování a recyklaci PET [ENG]
