1/2026

Německo vyhlásilo výzvu k předložení důkazů k 1,4-dioxanu v životním cyklu PET

8. 5. 2026| zdroj: MPO0

Německo vyhlásilo další výzvu k předložení důkazů z důvodu posouzení nezbytnosti návrhu na omezení podle nařízení REACH u různých procesů, u nichž existuje podezření, že způsobují emise 1,4-dioxanu do životního prostředí během životního cyklu polyethylentereftalátu (PET).

V rámci průzkumu je možné předložit informace o emisích vznikajících při výrobě, zpracování a recyklaci PET, o dostupných opatřeních ke snížení emisí a o ekonomických dopadech případného omezení během životního cyklu PET.

Termín pro předložení připomínek a důkazů je 27. července 2026.

Další informace:

Průzkum emisí 1,4-dioxanu vznikajících při výrobě, zpracování a recyklaci PET [ENG]

