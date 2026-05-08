Kompenzace nepřímých nákladů pro průmysl se rozšiřují. Novela reaguje na aktualizaci pravidel EU

Česká republika upravuje systém kompenzací nepřímých nákladů spojených s emisním obchodováním EU ETS. Novela nařízení vlády rozšiřuje okruh podporovaných odvětví, zvyšuje míru podpory a reaguje na nová pravidla Evropské komise, která vstoupí v platnost během roku 2026.
Vláda připravila změnu nařízení o kompenzacích nepřímých nákladů pro energeticky náročný průmysl, která reflektuje nejnovější aktualizaci pokynů Evropské komise ke státní podpoře v rámci systému EU ETS. Klíčovou změnou je rozšíření seznamu způsobilých odvětví o 22 nových průmyslových sektorů, což výrazně zvýší počet firem, které mohou o kompenzace žádat – z loňských 32 až na přibližně 80 subjektů.
Současně se upravují i pravidla samotné podpory. U stávajících sektorů se zvyšuje maximální míra kompenzace z 75 % na 80 %, zatímco nové sektory budou mít nárok na 75 %. Nově bude možné část prostředků využít také na investice do flexibility energetické sítě. Aktualizován byl rovněž emisní faktor pro Českou republiku, který se od roku 2026 zvýší na 0,89 tCO₂/MWh.
Změny mají zajistit soulad s evropskou legislativou a zároveň posílit konkurenceschopnost energeticky náročného průmyslu v EU i globálně. Celkový objem kompenzací za rok 2025 se má pohybovat kolem 3,77 miliardy korun.
