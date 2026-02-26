Chemický průmysl prochází hlubokou strukturální erozí

Evropská unie ztrácí chemický průmysl. Během pěti let zmizelo devět procent výrobních kapacit a uzavírají se klíčové provozy. Hlavní příčinou jsou vysoké ceny energií a emisních povolenek, které evropské podniky nedokážou ustát v globální konkurenci.
Chemický průmysl v Evropské unii prochází v posledních letech výraznou strukturální erozí. Podle studií, které si nechala zpracovat evropská asociace CEFIC (jednu z nich vypracovala společnost Roland Berger), ztratila EU mezi lety 2020 a 2025 výrobní kapacity v rozsahu 37 milionů tun. To odpovídá přibližně 9 % celkové kapacity chemického průmyslu v EU27.
Nejde však pouze o úbytek objemu výroby. Závažnější je ztráta základních výrobních aktiv, která tvoří počáteční články integrovaného chemického řetězce. Největší pokles se týká produkce základních chemikálií, jako je etylén či propylén. V České republice je jejich výrobcem například společnost Unipetrol, která provozuje parní krakovací jednotky.
Uzavření etylénové jednotky nebo odstavení výroby parního kraku má dopady daleko za hranice samotné chemie. Jde o řetězovou reakci, která zasahuje automobilový průmysl, farmacii, potravinářství i obranný průmysl. Tyto sektory jsou na základních chemikáliích přímo závislé. Pokud jejich výroba z Evropy zmizí, budou následky pro evropskou ekonomiku zásadní.
Hlavní příčiny útlumu
