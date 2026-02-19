Nekrolog slévárenství aneb Kam se schovala udržitelnost?

Slévárenství v České republice tvoří přibližně dvacet strojírenských firem specializovaných na výrobu CNC obráběcích strojů a na produkci hmotnostně i tvarově náročných odlitků z tvárné a šedé litiny. Tyto odlitky se dodávají nejen k evropským výrobcům obráběcích strojů, ale také do dopravy, zdravotnictví, potravinářství, energetiky, lodního průmyslu a dalších odvětví.
„Udržitelnost je takový rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ Toto je pravděpodobně nejcitovanější definice „udržitelnosti“. Samotná udržitelnost se dle dostupných zdrojů musí opírat o tři pilíře mezi kterými musí být rovnováha:
- Environmentální udržitelnost – ochrana přírodních zdrojů, snižování emisí, cirkulace materiálů.
- Ekonomická udržitelnost – konkurenceschopnost, dlouhodobá životaschopnost podniků, inovace.
- Sociální udržitelnost – pracovní místa, bezpečnost, kvalita života, spravedlivé podmínky.
Zdá se, že pro evropský průmysl a konkrétně naše slévárenství nějaké definice existují, ale s udržitelností se míjí.
Slévárenství je v krizi
