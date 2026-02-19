03/2025

Nekrolog slévárenství aneb Kam se schovala udržitelnost?

19. 2. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

pexels-kateryna-babaieva-1423213-3361235
zdroj: pexels

Slévárenství v České republice tvoří přibližně dvacet strojírenských firem specializovaných na výrobu CNC obráběcích strojů a na produkci hmotnostně i tvarově náročných odlitků z tvárné a šedé litiny. Tyto odlitky se dodávají nejen k evropským výrobcům obráběcích strojů, ale také do dopravy, zdravotnictví, potravinářství, energetiky, lodního průmyslu a dalších odvětví.

Udržitelnost je takový rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ Toto je pravděpodobně nejcitovanější definice „udržitelnosti“. Samotná udržitelnost se dle dostupných zdrojů musí opírat o tři pilíře mezi kterými musí být rovnováha:

  1. Environmentální udržitelnost – ochrana přírodních zdrojů, snižování emisí, cirkulace materiálů.
  2. Ekonomická udržitelnost – konkurenceschopnost, dlouhodobá životaschopnost podniků, inovace.
  3. Sociální udržitelnost – pracovní místa, bezpečnost, kvalita života, spravedlivé podmínky.

Zdá se, že pro evropský průmysl a konkrétně naše slévárenství nějaké definice existují, ale s udržitelností se míjí.

Slévárenství je v krizi

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO