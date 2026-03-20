Česko a Slovensko posilují energetickou bezpečnost, v Praze jednali ministři o ropovodu Družba

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Praze mimořádně jednal se slovenskou vicepremiérkou a ministryní hospodářství Denisou Sakovou o energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Hlavním tématem byla stabilizace dodávek ropy v souvislosti s technickým poškozením ropovodu Družba na území Ukrajiny a možnosti využití alternativních tras. Jednání se zúčastnili i zástupci firem Mero, Čepro, Transpetrol a Slovnaft.
„Shodli jsme se na tom, že nastartujeme proces posílení energetické bezpečnosti v rámci střední Evropy. Nebude to jednoduchý projekt, ale pokud v příštích dnech a týdnech dojde k finální dohodě, je to klíčový krok jak pro Slovensko, tak pro Českou republiku, ze kterého může mít v budoucnu benefit i Maďarsko,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.¨Česká republika nabídla Slovensku operativní pomoc, která umožní tzv. reverzní chod ropy. Tento krok by zajistil dodávky ropy z České republiky na Slovensko v případě dlouhodobějšího výpadku standardních tras.
V případě akutní potřeby je česká strana schopna v nouzovém režimu posílat měsíčně desetitisíce tun ropy, což by ročně představovalo objemy ve stovkách tisíc tun. „Přikláníme se k tomu, abychom to připravili dobře. Aby to nebyl provizorní režim, ale aby na to byly ty dva, tři roky, které na to budeme potřebovat, a aby to bylo plnohodnotně připraveno,“ dodává ministr Havlíček. Konkrétní detaily plnění by pak byly předmětem dalších komerčních dohod. K vypracování podrobného plánu byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců firem Transpetrol a Mero. Tato skupina má za úkol představit konkrétní harmonogram a technologický postup do konce dubna.
„Velmi oceňuji vstřícnou nabídku české strany na umožnění reverzního toku ropy pro Slovensko. Po určitých investicích, které se musí provést na obou stranách, bychom byli schopni za dva až tři roky přepravovat dva až tři miliony tun ropy ročně. Zároveň se pokusíme získat na tyto nezbytné investice prostředky z Evropské komise, jedná se o energetickou bezpečnost obou zemí, a hlavně i středoevropského regionu,“ říká vicepremiérka a ministryně hospodářství Slovenské republiky Denisa Saková.
Kromě ropovodu ministři probrali také testování možných toků ropy skrze ropovod Adria, kde by Česká republika mohla působit jako mediátor v jednáních mezi Maďarskem a Chorvatskem. A v reakci na nabídku Evropské komise ohledně finanční a technické pomoci při opravách poškozeného ropovodu na ukrajinském území je česká strana připravena vyslat své odborníky. Mohla by stát v čele expertního týmu Evropské unie, který situaci na místě posoudí a pomůže problém depolitizovat a vyřešit na věcné a technické úrovni.
