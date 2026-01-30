Evropská komise chystá nový rámec pro odolnost vůči změně klimatu

Evropská komise zahájila otevřenou veřejnou konzultaci k přípravě nového integrovaného evropského rámce pro odolnost vůči změně klimatu. Reaguje tím na rostoucí klimatická rizika, která již dnes ohrožují hospodářskou stabilitu, infrastrukturu i veřejné zdraví v EU.
Změna klimatu je i nadále největší výzvou nadcházejících desetiletí. Evropa se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Dopad tohoto oteplování pociťujeme již nyní. Životy i živobytí lidí, naše společnost a ekonomika EU jsou čím dál tím více vystaveny klimatickým rizikům a tím pádem zranitelnější. Zatímco rizika rostou, současná politická opatření nedokážou s těmito změnami držet krok. Účelem iniciativy je stanovit integrovaný rámec na podporu zemí EU, tak aby přijímaná opatření byla v souladu s rozsahem budoucích výzev.
Evropa podle Komise čelí 36 vzájemně provázaným klimatickým rizikům, přičemž část z nich už dosahuje kritické úrovně. Bez rychlejších adaptačních opatření mohou být do konce století dopady extrémní – od výrazných hospodářských ztrát až po ohrožení životů v důsledku vln veder či pobřežních záplav. Připravovaný rámec má proto posílit systematické řízení klimatických rizik napříč politikami, investicemi i klíčovými odvětvími a zavést princip „odolnost vůči změně klimatu již od návrhu“ jako standard veřejného rozhodování. Přijetí návrhu Komise plánuje na čtvrté čtvrtletí roku 2026.
Komentáře