03/2025

Šance pro budovy: Omezování Nové zelené úsporám nesmí brzdit renovace ani destabilizovat trh

30. 1. 2026| autor: redakce| zdroj: Šance pro budovy0

ChatGPT Image Jan 30, 2026, 11_45_11 AM
zdroj: chatGPT

Plánované snížení finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám vyvolává otázky, jakým směrem se bude podpora energetických renovací v Česku dál ubírat. Podle oborové aliance Šance pro budovy je klíčové, aby případné změny byly připraveny odborně, srozumitelně a bez zbytečného narušení důvěry trhu.

Renovace budov totiž zůstávají jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších nástrojů, jak snížit náklady na bydlení i energetickou spotřebu.

