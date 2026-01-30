Šance pro budovy: Omezování Nové zelené úsporám nesmí brzdit renovace ani destabilizovat trh

Plánované snížení finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám vyvolává otázky, jakým směrem se bude podpora energetických renovací v Česku dál ubírat. Podle oborové aliance Šance pro budovy je klíčové, aby případné změny byly připraveny odborně, srozumitelně a bez zbytečného narušení důvěry trhu.
Renovace budov totiž zůstávají jedním z nejrychlejších a nejefektivnějších nástrojů, jak snížit náklady na bydlení i energetickou spotřebu.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře