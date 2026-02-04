Návrh jednotných pravidel pro „konec odpadu“ má nedostatky. Recyklátoři žádají úpravy

Evropská komise představila návrh celoevropských kritérií pro ukončení režimu odpadu u plastů, které mají sjednotit trh s recykláty a posílit evropské recyklační firmy. Podle odvětví ale návrh stále obsahuje několik nedostatků, které je třeba upravit.
Unijní trh s recykláty potřebuje pomoc
Evropský trh s plastovými recykláty se dlouhodobě potýká s roztříštěností, vysokými náklady na energie a nízkou poptávkou. Recyklované polymery zůstávají ve srovnání s primárními materiály znevýhodněné a zároveň čelí konkurenci levných plastů dovážených ze třetích zemí. Nejistota a ztížené tržní podmínky brzdí investice i rozvoj kapacit, jejichž využití klesá a recyklační podniky se dostávají do finančních ztrát.
Evropská komise proto 23. prosince představila balíček opatření na podporu cirkularity v odvětví plastů. Jedním z jeho klíčových prvků je prováděcí akt stanovující celounijní kritéria pro to, kdy podle rámcové směrnice o odpadech plasty přestávají být odpadem. Tato kritéria mají vytvořit jednotný trh s recyklovanými plasty, zjednodušit administrativní postupy pro recyklační podniky (zejména malé a střední) a zajistit stabilní dodávky vysoce kvalitních recyklátů v celé EU.
Návrh aktu vychází z technických podkladů Společného výzkumného centra (JRC) z roku 2024 a jeho cílem je odstranit roztříštěnost národních systémů, která pramení z absence harmonizovaných a předvídatelných pravidel pro volný pohyb recyklovaných materiálů na evropském trhu.
Veřejnost se k návrhu mohla vyjádřit do 26. ledna 2026. Přestože recyklační průmysl návrh podpořil - očekává, že odstraní obchodní bariéry mezi členskými státy, zjednoduší administrativu a posílí důvěru v recyklované materiály - zároveň upozorňuje, že některé části dokumentu vyžadují doplnění či upřesnění.
Důraz na definice a kvalitu výstupu
