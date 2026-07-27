Může být velká sportovní událost udržitelnější? Praxe ukazuje, že ano

Udržitelnost na akcích neznamená pouze snížení množství odpadu, i když ho zde vzniká nadprůměrné množství. Odpad je ve skutečnosti až posledním článkem celého procesu. Udržitelnější přístup k pořádání akcí vyžaduje nižší spotřebu energie, omezení emisí, menší plýtvání jídlem a efektivnější práci s materiály.
Zkušenosti z velkých akcí Českého florbalu ukazují, jaké praktické kroky je možné zavést, co je náročné a jaké výsledky přinášejí konkrétní opatření. Roman Urbář, ředitel marketingu a komunikace Českého florbalu, představil na konferenci SustainSport také konkrétní příklady z Mistrovství světa žen a ze Superfinále 2026.
První kroky
Praxe ukazuje, že udržitelnost na akcích se nejlépe prosazuje tam, kde má organizátor plnou kontrolu nad jejich přípravou i průběhem. Český florbal se do tohoto procesu pustil systematicky a rychle zjistil, že bez aktivního zapojení organizačního týmu nelze žádné změny dlouhodobě udržet.
Některé kroky se podařilo zavést velmi rychle. Například vratné kelímky, spolupráci na sběru starých mobilů nebo edukační stánky na akcích, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet recyklační aktivity. K tomu, aby bylo možné udržitelnost na akcích rozvíjet systematicky, bylo potřeba vytvořit prováděcí materiály a kodexy. Bez toho lidé často nevědí, co přesně mají dělat a zároveň mívají tendenci pravidla obcházet, pokud nejsou jasně napsaná.
Po prvních akcích vznikl dokument popisující ideální event, ale ukázalo se, že je v praxi neproveditelný. Nicméně posloužil jako základ pro pořádání akcí, ze kterého svaz vybral konkrétní body a je univerzální pro všechny typy akcí (školení trenérů, jednodenní akce nebo i čtrnáctidenní mistrovství světa). Ne všechny principy lze vždy splnit, protože nemáte vždy nad vším kontrolu, tento základ ale umožňuje posouvat každou akci o malý krok a dává organizátorům jasný seznam toho, co mají řešit.
Ucelený plán udržitelnosti
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