Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 3. 2026

MONITORING 21. - 23. 3. 2026
Legislativa:
EU připravuje revizi vodní legislativy. Zaměří se i na kritické suroviny
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zahájila přípravu cílené revize rámcové směrnice o vodě, která má reagovat na praktické problémy při jejím uplatňování. Důraz bude kladen na zjednodušení pravidel, ale i na lepší sladění ochrany vod s potřebami průmyslu.
Odpady:
Povinný recyklát jen z evropského odpadu, apeluje průmysl
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský recyklační průmysl čelí paradoxní situaci. Legislativní cíle postupně zvyšují požadavky na využívání recyklovaných plastů, zároveň však sektor čelí rostoucímu tlaku levných dovozů a nejistotě ohledně pravidel pro započítávání recyklátu.
Pneumatiky na černých skládkách ukazují limity současného systému
| Prumyslovaekologie.cz |
Odložené pneumatiky v lese nebo na okraji obce představují mnohem komplexnější problém. Nejde jen o estetickou vadu v krajině, ale především o environmentální zátěž, bezpečnostní riziko a finanční past pro obecní rozpočty.
Ostravě se daří vyhazovat na skládku o 40 procent méně odpadu
| Novinky.cz |
Ostrava před dvěma a půl rokem začala jako první v Česku třídit směsný komunální odpad. Tehdy spustila unikátní automatickou třídicí linku za 285 milionů korun. A podle města a odborníků na odpadové hospodářství se tato investice vyplatila.
O spalovně odpadu v Hůrce u Temelína budou lidé hlasovat v referendu
| Ceskobudejovickydenik.cz |
O případné stavbě spalovny nebezpečného odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku budou lidé hlasovat v referendu. Proti záměru, který nyní podstupuje posouzení vlivu na životní prostředí, vznikla během několika dnů petice s téměř 2400 podpisy.
Ovzduší:
Premiér Babiš po jednání Evropské rady: Podařilo se nám prosadit revizi systému emisních povolenek
| Prumyslovaekologie.cz |
Předseda vlády se zúčastnil v Bruselu setkání Evropské rady. Lídři zemí EU jednali zejména o posílení evropské konkurenceschopnosti a vysokých cenách energií. Premiér zdůraznil, že se ČR podařilo prosadit do závěrů summitu potřebu změny systému emisních povolenek ETS 1.
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se dál zlepšuje. Nejnovější situační zpráva potvrzuje dlouhodobý pozitivní trend
| Komunalniekologie.cz |
Nejnovější situační zpráva o kvalitě ovzduší ukazuje, že se v Moravskoslezském kraji dlouhodobě situace zlepšuje. Tato pozitivní tendence je výsledkem odpovědného přístupu obyvatel.
Varovné výsledky měření ovzduší v Letohradě. ‚Jsme čtyřikrát výš, než je pro zdraví únosné,‘ říká měřič
| iROZHLAS.cz |
Letohrad se už několik let zabývá problémem kvality ovzduší ve městě. Český hydrometeorologický ústav tu v minulosti provedl měření, které přineslo varovné výsledky. Město si proto na konci topné sezóny objednalo další měření.
Emisní povolenky fungují, ale potřebují modernizaci, uvedla von der Leyenová
| oEnergetice.cz |
Podle šéfky Evropské komise systém emisních povolenek ETS funguje. Je ale třeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost, řekla na tiskové konferenci po skončení summitu EU.
Energie:
Svaz energetiky ČR: Povolování staveb nesmí brzdit investice do energetické infrastruktury
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz energetiky ČR podporuje kroky vedoucí ke zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů, zároveň však upozorňuje na konkrétní rizika, která by mohla očekávaný efekt oslabit.
Energetický audit nestačí. Nová legislativa posouvá firmy k aktivnímu řízení spotřeby
| Prumyslovaekologie.cz |
Od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření energií, která upravila pravidla v oblasti energetických auditů a nově preferuje, případně v určitých případech ukládá, zavedení systému energetického managementu nebo certifikace ISO 50001.
Jak může obec sdílet elektřinu z fotovoltaiky
| Komunalniekologie.cz |
Sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů se stalo reálnou cestou k energetické soběstačnosti českých obcí. Od roku 2025 navíc pravidla zpřesňuje Lex OZE III, který otevírá dveře moderním technologiím, jako je akumulace a agregace flexibility.
Rizika jaderné energie jsme nikdy nepopírali, Drábová byla nedostižným vzorem, popisuje její nástupce
| iROZHLAS.cz |
Letos se poprvé po 27 letech postavil do čela Státního úřadu pro jadernou bezpečnost coby řádný předseda člověk, který se nejmenuje Dana Drábová. Její nástupce Štěpán Kochánek v rozhovoru pro mluví o jejím odkazu, rizicích jaderné energie a ambicích státu v oblasti jaderného rozvoje.
Česko má zásoby plynu na 70 let spotřeby, tvrdil zmatečný vládní informační web
| Ekonomickydenik.cz |
Měl to být seriózní informační web, ale naleznou zde i naprosté bludy. Pod ministerstvo průmyslu a obchodu spadající stránka „Energie za méně“ ještě před pár dny tvrdila, že stav plynu v českých zásobnících dosahuje ohromujících 556 miliard metrů krychlových.
Voda:
EU zpřísňuje ochranu vod. Některé státy varují před vysokými náklady
| Prumyslovaekologie.cz |
Rada EU podpořila přísnější pravidla na ochranu povrchových a podzemních vod, několik států ale upozornilo na výraznou finanční a administrativní zátěž. Náklady na monitoring povrchových vod by podle nich mohly vzrůst až o 70 %.
Protipovodňová opatření na Desné. Kraj dá peníze na studii
| Komunalniekologie.cz |
Zaměří se na zadržování vody v povodí Desné. Studie se navíc bude zabývat také protipovodňovou ochranou tohoto města i dalších obcí po toku řeky.
V Holubicích konečně mohou pít domácí vodu, zdroj kontaminace objeven
| iDNES.cz |
Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu.
Praha spouští nejmodernější systém řízení vodohospodářské infrastruktury
| Nase-voda.cz |
Při příležitosti Světového dne vody dostala Praha dárek v podobě unikátního systému pro řízení a správu vodohospodářské infrastruktury. Pražští vodohospodáři zahájí 20. března provoz systému nazvaného SWiM NG.
Dotace:
Na regeneraci brownfieldů je v Ústeckém kraji vyčleněno 1,2 miliardy korun
| Komunalniekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí spustilo nový finanční nástroj nazvaný Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Dotace je určena pro projekty v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Dotace na zadržování vody v krajině se tenčí, resort chce do budoucna víc peněz
| CT24.cz |
Dotace na revitalizace toků a budování tůní se tenčí. Jde o poslední peníze na opatření, jak udržet vodu v krajině. Možnost žádat o podporu skončí v červnu. A nejde jen o ně.
Životní prostředí a ekologie:
Program Re:generace pomáhá mladým lidem v Česku rozvíjet jejich klimatické projekty
| Prumyslovaekologie.cz |
Program Re:generace vstupuje do další fáze. Po lednové akademii se účastníci nyní zapojují do mentoringového programu, během něhož rozvíjejí vlastní iniciativy zaměřené na ochranu klimatu a obnovu přírody.
Hodonín zkouší inovativní způsob výsadby stromů
| Komunalniekologie.cz |
V lokalitě u OC Rozmarýn pokračují práce na revitalizaci parkoviště, součástí kterých je výsadba nových stromů pomocí moderní technologie prokořenitelných buněk. Tento podzemní modulární systém poskytne stromům vhodné podmínky pro zakořenění.
Česko je kvůli Turkovi slabé, řekl Hladík. Na jednání EU jezdit bude, sdělil Červený
| iDNES.cz |
Lidovecký poslanec a exministr životního prostředí Petr Hladík kritizuje současné vedení resortu, přičemž zmínil jednání v Bruselu, kde místo ministra Igora Červeného promluvil vládní zmocněnec Filip Turek.
Průmysl:
Česko chce zlepšit podmínky pro korejské investice a jejich další růst
| Prumyslovaekologie.cz |
První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, zástupci agentury CzechInvest, korejské agentury KOTRA a nejvýznamnějších korejských investorů se sešli u jednoho stolu, aby řešili další směřování česko-korejské ekonomické spolupráce.
Evropská ocel zdražuje. Ceny tlačí vzhůru energie, cla i chaos v dopravě
| Hrot24.cz |
Evropský trh s plochou ocelí dál tvrdne. Ceny hot-rolled coilů v týdnu do 13. března znovu vzrostly a výrobci mají poprvé po delší době komfort: objednávkové knihy drží, objemy mají zajištěné a nemusejí tlačit na prodej za každou cenu.
MONITORING 24. 3. 2026
