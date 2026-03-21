EU připravuje revizi vodní legislativy. Zaměří se i na kritické suroviny

Evropská komise zahájila přípravu cílené revize rámcové směrnice o vodě, která má reagovat na praktické problémy při jejím uplatňování. Důraz bude kladen na zjednodušení pravidel, ale i na lepší sladění ochrany vod s potřebami průmyslu.
Revize vychází ze zkušeností členských států a podnětů z praxe, zejména z oblasti těžby, zpracování a recyklace kritických surovin. Právě v těchto sektorech se dlouhodobě objevují komplikace při povolování projektů, které souvisejí mimo jiné se zásadou nezhoršování stavu vodních útvarů. Komise proto hledá cesty, jak zachovat vysokou úroveň ochrany vod a zároveň odstranit administrativní a legislativní překážky.
Navrhovaná úprava má podpořit oběhové hospodářství, posílit přístup EU ke kritickým surovinám a zároveň zajistit ochranu životního prostředí i zdraví obyvatel. Součástí příprav je také sběr podkladů od průmyslu, veřejné správy i dalších aktérů. Návrh směrnice by měl být předložen ve druhém čtvrtletí roku 2026, přičemž konkrétní dopady budou posouzeny v rámci připravovaného hodnocení.
EU 69_26 EK Výzva k předložení informací – Ares(2026)2864556
