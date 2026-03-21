Premiér Babiš po jednání Evropské rady: Podařilo se nám prosadit revizi systému emisních povolenek

21. 3. 2026| zdroj: Vláda ČR0

Předseda vlády Andrej Babiš se ve čtvrtek 19. března 2026 zúčastnil v Bruselu setkání Evropské rady. Lídři zemí EU jednali zejména o posílení evropské konkurenceschopnosti a vysokých cenách energií. Premiér zdůraznil, že se ČR podařilo prosadit do závěrů summitu potřebu změny systému emisních povolenek ETS 1 - Evropská komise do června předloží návrh revize systému.

Evropská rada navázala na únorové neformální zasedání v Alden Biesenu a diskutovala o posílení evropské konkurenceschopnosti a vysokých cenách energií. „Podařilo se nám splnit náš cíl - prosadili jsme do závěrů jednání, že Evropská komise musí připravit do června před dalším jednáním Evropské rady konkrétní návrh, jak změnit systém emisních povolenek ETS 1. Zároveň v něm budou zohledněna specifika jednotlivých zemí a energeticky náročný průmysl. Je to výsledek naší iniciativy, našich dopisů. Emisní povolenky hrají zásadní roli v ceně elektřiny, v ČR tvoří cena emisní povolenky 21 % ceny elektřiny,“ uvedl premiér.

Před začátkem summitu se Česká republika spolu s Rakouskem, Chorvatskem, Itálií a dalšími státy připojila k dopisu celkem 10 zemí předsedům Evropské rady a Evropské komise, ve kterém státy požadovaly revizi stávajícího systému ETS, který je nefunkční.

