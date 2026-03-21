Česko chce zlepšit podmínky pro korejské investice a jejich další růst

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, zástupci agentury CzechInvest, korejské agentury KOTRA a nejvýznamnějších korejských investorů se sešli u jednoho stolu, aby řešili další směřování česko-korejské ekonomické spolupráce. Diskuse se zaměřila na podmínky pro nové investice, expanze stávajících projektů i posun směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou.
Jihokorejské firmy patří v Česku mezi nejvýznamnější zahraniční investory díky investicím firem, jakými jsou například Hyundai, Hyundai Mobis, Nexen Tire, Doosan Škoda Power a nejnověji spolupráci s firmou KHNP na dodávce dvou reaktorů pro jadernou elektrárnu Dukovany. S průměrnou investicí kolem 1,9 miliardy korun a stovkami pracovních míst na projekt výrazně převyšují průměr jiných zemí. Jejich další kroky proto budou mít zásadní dopad na výkon tuzemského průmyslu i zaměstnanost. Česká strana proto ocenila, že většina korejských firem své aktivity v Česku postupně rozšiřuje, což potvrzuje stabilitu podnikatelského prostředí i kvalitu zdejší průmyslové základny.
„Chceme hrát první ligu v investicích s vysokou přidanou hodnotou. Česká republika má ambici stát se výrobní a technologickou základnou pro expanzi špičkových firem do Evropy, a spolupráce s korejskými partnery to jasně potvrzuje. Projekty, jako jsou Dukovany, otevírají prostor pro zapojení českého průmyslu, výzkumu i inovací do velkých mezinárodních projektů. Zároveň ale otevřeně řešíme i bariéry – zejména dostupnost kvalifikovaných pracovníků nebo podmínky pro další rozvoj investorů.
Postupujeme pragmaticky, s cílem posílit konkurenceschopnost a maximálně využít potenciál české ekonomiky v souladu s Hospodářskou strategií Česko: Země pro budoucnost 2.0,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Připomněl také, že právě úzká spolupráce státu a investorů umožnila už v náročném období covidové pandemie zajistit příchod klíčových zahraničních expertů do společnosti Hyundai a podpořit její transformaci směrem k elektromobilitě.
„Pokud chce Česko udržet přízeň stávajících investorů nebo přilákat další korejské investice, je zásadní vést dialog s vrcholnými představiteli firem, které u nás již působí, a aktivně řešit jejich praktické potřeby. Spokojenost stávajících investorů je klíčovým předpokladem pro další aktivity, včetně případné expanze či nových projektů,“ zdůraznil generální ředitel CzechInvestu Jan Michal.
Firmy přecházejí na nové výrobní programy, zejména v oblasti elektromobility, a připravují další expanze, s čímž souvisí i nové požadavky na infrastrukturu, energetickou síť či regulatorní prostředí. Zástupci investorů zdůraznili zejména potřebu rychlejších povolovacích procesů, stabilních dodávek a konkurenceschopných cen energií či rozvoje dopravní infrastruktury. V době vysoce automatizované výroby se jedná o faktory, které přímo ovlivňují návratnost investic.
Společnost Hyundai pojmenovala dopravní infrastrukturu jako jeden z předpokladů dalšího rozvoje v Česku. Klíčové je pro ni přímé napojení závodu v Nošovicích na dálnici D48, které by podle ministra Karla Havlíčka mělo být dokončeno v roce 2030. Firma Nexen Tire upozornila na výpadky v dodávkách elektřiny a dlouhé povolovací procesy, což zpomaluje její investiční plány a komplikuje záměr realizovat třetí a čtvrtou fázi rozvoje závodu.
Opakovaně zazněla také otázka dostupnosti kvalifikované pracovní síly, včetně zrychlení vízových procedur pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Česká strana zdůraznila připravenost tyto procesy dále zjednodušovat a aktivně řešit konkrétní případy. KHNP a Doosan Škoda Power zmínily nutnost zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných i dalších kvalifikovaných pracovníků, což má podle příslibu ministerstva průmyslu v případě dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech řešit speciální program.
České firmy mají dostat nové příležitosti
Významným bodem jednání byla také větší integrace českých firem do dodavatelských řetězců korejských investorů. Přestože se část produkce opírá o lokální dodávky, významný podíl stále připadá na firmy se zahraničním kapitálem. To představuje nevyužitý potenciál pro český průmysl. CzechInvest proto korejským investorům nabídl systematičtější podporu při vyhledávání českých dodavatelů
i partnerů ve výzkumu a vývoji. Právě propojení s univerzitami, výzkumnými institucemi a technologickými startupy má být jedním z nástrojů, jak zvýšit přidanou hodnotu investic.
„Česká republika má silnou průmyslovou základnu, ale pokud chceme obstát v další fázi konkurence o investice, musíme investorům nabídnout víc. Aktivně proto pracujeme na jejich propojení s českým inovačním prostředím i dodavatelským sektorem,“ uvedl po jednání ředitel Odboru zahraničních aktivit CzechInvestu Petr Kotrs. Dosavadní model spolupráce – silně založený na výrobě – se postupně vyčerpává. Přestože 90 % korejských investic v Česku směřuje do výrobních aktivit, další růst bude záviset na posunu k výzkumu, vývoji a inovacím.
Závěrem se obě strany shodly na potřebě pokračovat v pravidelném dialogu. Jednání jednoznačně potvrdilo, že ekonomické vztahy mezi Českem a Koreou zůstávají silné a další rozvoj bude záviset na pružném fungování státu, kvalitě infrastruktury
a schopnosti nabídnout investorům prostředí pro inovace.
