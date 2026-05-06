Vodní nádrže na území České republiky jsou většinou plné ze 70 až 100 %

Vodní nádrže na území České republiky jsou z velké části naplněné, aby mohly vodu využít v případě extrémního sucha. Je to důležité k zajištění potřeb vodárenství a průmyslu a zajištění minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích ke zlepšení kvality vody a vytvoření dobrých podmínek pro vodní organismy.
„Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou nyní naplněny ze 70 až 100 procent a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Voda zadržená ve vodních nádržích slouží k zajištění odběrů pro potřeby vodárenského sektoru a průmyslu,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
V období sucha státní podniky Povodí rovněž nadlepšují průtoky ve vodních tocích, aby zajistily minimální zůstatkový průtok pod přehradami. Díky tomu mohou v řekách a potocích i v době sucha přežívat vodní živočichové a rostliny.
V součtu za všechny státní podniky Povodí bylo v březnu akumulováno 129 milionů m3, od začátku letošního roku bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 538 milionů m3. Za březen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 18 milionů m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem přes 89 milionů m3.
Poslední souhrnné informace o hydrologické situaci a suchu jsou z konce dubna. Hladiny vodních toků měly převážně mírně klesající tendenci. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla celkově podnormální. Horší situace je v oblasti půdního sucha, kde Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) registruje silné sucho v nižších polohách především v severozápadních, středních a jihozápadních Čechách a na jihu Moravy.
Komentáře