Klíčovými tématy 8. summitu Evropského politického společenství v Jerevanu byly bezpečnost a energetická spolupráce

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš navštívil ve dnech 3. a 4. května 2026 Arménskou republiku, kde se v Jerevanu zúčastnil 8. summitu Evropského politického společenství. Hlavními tématy summitu byly energetická a hospodářská bezpečnost, aktuální geopolitická situace a posilování stability v Evropě. Součástí summitu byla řada bilaterálních jednání.
Summitu předcházela pracovní večeře všech lídrů na pozvání předsedy vlády Arménské republiky Nikoly Pašinjana a bilaterální jednání s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. „Mluvili jsme spolu o aktuální situaci na frontě a o tom, jak ukončit celou válku, ale řešili jsme i pomoc s poválečnou obnovou Ukrajiny, která může být velkou příležitostí pro české firmy,“ řekl po jednání premiér Babiš. Ukrajinský prezident jednání označil za produktivní a znovu poděkoval Čechům za podporu. Část programu summitu tvořila plenární jednání a tematické kulaté stoly. Premiér se zúčastnil diskuse zaměřené na posilování konektivity a hospodářské bezpečnosti v kontextu zelené transformace.
Premiér zdůraznil, že jednání se zaměřila především na bezpečnost a na energetickou spolupráci. „Společně s lídry dalších 46 zemí jsme řešili hlavně bezpečnost, včetně energetického propojení zemí napříč celou Evropou. Mluvili jsme taky o drogové kriminalitě v regionu, jak s ní bojovat, potírat pašeráky, drogové kartely nebo praní špinavých peněz, hlavně ale o tom, jak problému se závislostmi na různých látkách dlouhodobě předcházet,“ řekl premiér.
Summit poskytl prostor i pro bilaterální jednání. Premiér Babiš měl během summitu příležitost jednat s ostatními státníky a zástupci členských zemí, a to jak v rámci formálních jednání, tak i při neformálních setkáních na okraj akce. „Moc taky děkuji za první společné setkání a velmi milé jednání s britským premiérem Keirem Starmerem. Měl jsem možnost hovořit také s moldavskou prezidentkou Maiou Sandu, tureckým viceprezidentem Cevdetem Yılmazem, srbským premiérem Đurem Macutem, premiérem Černé Hory Milojkem Spajićem nebo u snídaně s generálním tajemníkem Markem Ruttem,“ doplnil premiér.
Premiér uvedl, že vedle bilaterálních schůzek se uskutečnilo i jednání v širším regionálním formátu, které označil za neformální „V3“. „Stihl jsem také několik bilaterálních jednání, ale jedno i v širším formátu. Se slovenským premiérem Robertem Ficem a polským premiérem Donaldem Tuskem to byla taková V3 a já věřím, že spolu budeme mluvit mnohem častěji, a hlavně že budeme společně postupovat i na Evropských radách tam, kde máme společné zájmy,“ řekl premiér.
Evropské politické společenství je neformální mezivládní platforma s cílem posílit politický dialog a spolupráci napříč evropským kontinentem. Sdružuje 47 evropských zemí, členských států EU i nečlenských zemí. První summit se uskutečnil v říjnu 2022 v Praze a od té doby se summity konají pravidelně.
