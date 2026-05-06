1/2026

ECHA aktualizovala pokyny pro podávání zpráv o mikroplastech

6. 5. 2026| zdroj: MPO0

Gemini_Generated_Image_8kpaay8kpaay8kpa
zdroj: Gemini

V rámci omezení mikroplastů musí společnosti s ohlašovací povinností v roce 2026 předložit do 31. května zprávy o ročním uvolňování mikroplastů, které  zahrnují odhadované emise za rok 2025. Tyto zprávy se připravují v systému IUCLID a předkládají se agentuře ECHA prostřednictvím portálu REACH-IT.

ECHA aktualizovala pokyny o požadavcích stanovených nařízením REACH k podávání zpráv ohledně omezení syntetických polymerních mikročástic (mikroplastů) a příručku k systému IUCLID z důvodu souladu s novými funkcemi dostupnými v nejnovější verzi IUCLID.

V případě podávání zpráv o mikroplastech se jedná o:

  • funkci aktualizace dokumentace;
  • změnu formátu pro podávání zpráv o emisích.

V nejbližší době bude rovněž aktualizován videonávod.

Další informace:

Aktualizované pokyny pro podávání zpráv o mikroplastech

Jak vypracovat zprávu o mikroplastech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ