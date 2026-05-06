ECHA aktualizovala pokyny pro podávání zpráv o mikroplastech

V rámci omezení mikroplastů musí společnosti s ohlašovací povinností v roce 2026 předložit do 31. května zprávy o ročním uvolňování mikroplastů, které zahrnují odhadované emise za rok 2025. Tyto zprávy se připravují v systému IUCLID a předkládají se agentuře ECHA prostřednictvím portálu REACH-IT.
ECHA aktualizovala pokyny o požadavcích stanovených nařízením REACH k podávání zpráv ohledně omezení syntetických polymerních mikročástic (mikroplastů) a příručku k systému IUCLID z důvodu souladu s novými funkcemi dostupnými v nejnovější verzi IUCLID.
V případě podávání zpráv o mikroplastech se jedná o:
- funkci aktualizace dokumentace;
- změnu formátu pro podávání zpráv o emisích.
V nejbližší době bude rovněž aktualizován videonávod.
