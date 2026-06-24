Rada a Parlament se dohodly na zjednodušení pravidel pro chemické výrobky

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody na vybraných ustanoveních zjednodušujícího balíčku Omnibus VI, který se týká klasifikace, balení a označování chemikálií (nařízení CLP), kosmetických výrobků a hnojivých výrobků. Cílem je snížit administrativní zátěž a náklady na shodu pro podniky a posílit konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu, při zachování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Dohoda se týká i takzvaného mechanismu „stop the clock“: zatímco dříve přijaté odložení vstupu revidovaného nařízení CLP v platnost bylo stanoveno na 1. ledna 2028, nová dohoda toto datum posouvá na 1. ledna 2030, aby se sladilo uplatňování tří souvisejících právních předpisů. Podle Insight EU dohoda dále sjednocuje termíny použitelnosti, rozšiřuje digitální označování, upřesňuje požadavky na štítky srozumitelné pro spotřebitele a snižuje administrativní zátěž, přičemž zachovává ochranu lidského zdraví, životního prostředí, pravidla pro nanomateriály, nebezpečné látky a složky hnojiv.
V oblasti kosmetiky se spolunormotvůrci dokonce dohodli na rychlejším postupném vyřazování kosmetiky obsahující karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky, než navrhovala Evropská komise – firmy budou mít po nabytí účinnosti zákazu šest měsíců na ukončení uvádění dotčených výrobků na trh a dvanáct měsíců, než je přestanou moci dodávat na trh.
Dohoda navazuje na výzvu Evropské rady z října 2024, aby instituce EU, členské státy a zainteresované strany jako prioritu pokročily v práci v reakci na zprávy Enrica Letty a Maria Draghiho, i na budapešťskou deklaraci z listopadu 2024, která volala po „revoluci ve zjednodušování“ a drastickém snížení administrativní a regulační zátěže, zejména pro malé a střední podniky. Předběžnou dohodu nyní musí formálně schválit Rada i Parlament po právně-lingvistické revizi, k čemuž by mělo dojít v průběhu roku 2026.
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