1/2026

Jaké byly závěry z červnového zasedání výboru SEAC

24. 6. 2026| zdroj: MPO0

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zdroj: pixabay

Na červnovém zasedání přijal výbor SEAC návrhy stanovisek k omezení některých látek obsahujících šestimocný chrom a oktokrylenu. Návrhy stanovisek jsou k dispozici na stránkách ECHA a 60denní konzultace probíhají do 17. 8. 2026.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) obdržel aktuální informace o připomínkách předložených ke svému návrhu stanoviska na všeobecné omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS). Očekává se, že konečné stanovisko výbor SEAC přijme do konce roku 2026. Pokud jde o povolení podle nařízení REACH, SEAC přijal jedno stanovisko, šest návrhů stanovisek a zahájil diskusi o sedmi žádostech o povolení. Příští zasedání výboru SEAC se uskuteční ve dnech 7.–11. září 2026.

V návaznosti na jednání výboru SEAC agentura ECHA vyzývá zainteresované strany k předložení informací a připomínek k návrhům stanovisek výboru SEAC, které se týkají navrhovaných omezení:

  • oktokrylenu (EC 228-250-8, CAS 6197-30-4), vypracovaného Francií;
  • některých oxidů, kyselin a solí obsahujících šestimocný chrom, vypracovaného agenturou ECHA na žádost Evropské komise. Další informace získáte na webináři, který se uskuteční 30. června 2026 od 10:00 do 11:30 středoevropského času.

Komentáře k návrhu stanoviska výboru SEAC lze předkládat do 17. srpna 2026 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA.

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