MZE předložilo informace o stavu vodních zdrojů za květen 2026

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Květen 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální měsíc. V řadě průměrných květnových teplot od roku 1961 se květen 2026 řadí jako 12. až 13. nejteplejší společně s rokem 1969. V průměru na našem území spadlo 57 mm srážek (81 % srážkového normálu 1991–2020). Nejvíce srážek spadlo na severozápadě republiky, zejména v Krušných horách. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 11. a 31. května. Srážky v květnu byly dešťové, pouze v nejvyšších polohách hor ojediněle sněhové. Byly zaznamenány bouřky i kroupy.
Z odtokového hlediska byl květen převážně podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků v květnu nejčastěji pohybovaly v rozmezí od 15 do 60 % QV. Hladiny sledovaných toků byly v průběhu května převážně setrvalé nebo zvolna klesající, přechodně byly rozkolísané vlivem srážek a lokálních bouřek. Počet profilů s indikací hydrologického sucha se v průběhu května postupně navyšoval. Krátkodobě byl dosažen 1. SPA na Sázavě ve stanici Sázava a vlivem manipulace také na Bělé v Boskovicích.
Stav podzemní vody v mělkém oběhu se v květnu zhoršil na mimořádně podnormální. Z hlediska hladiny v mělkých vrtech se jednalo o druhý nejsušší květen od roku 1981 (sušší byl pouze květen 2020). Mimořádně podnormální byla i vydatnost pramenů, která byla v dokonce nejnižší od roku 1981 (v porovnání s květnovými hodnotami). Stav hladiny hlubokých vrtů byl mimořádně podnormální.
Za měsíc květen bylo z vodních nádrží nadlepšeno cca 82 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 240 mil. m3. Za měsíc květen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno cca 13 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno cca 568 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Informační zpráva o hydrologické situaci za květen 2026
Komentáře