1/2026

Parlament schválil nová pravidla pro cirkulární automobilový průmysl EU

24. 6. 2026| zdroj: CEBRE0

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zdroj: pixabay

Evropský parlament dal konečné schválení novým unijním pravidlům cirkularity pokrývajícím celý životní cyklus vozidla od návrhu po zpracování na konci životnosti, a to poměrem 437 hlasů pro, 112 proti a 20 zdržení se. Pro výrobce vozidel a jejich dodavatele jde o významnou regulatorní změnu, kterou je třeba zahrnout do plánování produktového designu i dodavatelského řetězce.

Klíčovým bodem jsou závazné cíle pro recyklované materiály: plasty použité v každém novém typu vozidla budou muset obsahovat minimálně 15 % recyklovaného plastu do šesti let a 25 % do deseti let, přičemž alespoň 20 % tohoto recyklovaného plastu musí pocházet z vozidel na konci životnosti nebo použitých dílů (tzv. uzavřená smyčka). Komise bude moci na základě studií proveditelnosti v budoucnu zavést obdobné cíle i pro recyklovanou ocel, hliník, hořčík a kritické suroviny – firmy by tedy měly počítat s postupným rozšiřováním požadavků.

Nová pravidla zavádějí i finanční dopady na výrobce: tři roky po vstupu pravidel v platnost bude zavedena rozšířená odpovědnost výrobce, podle níž výrobci ponesou náklady na sběr a zpracování vozidel na konci životnosti kdekoli v EU. Při prodeji ojetých vozidel mezi podniky bude navíc nutné doložit posouzení, že vozidlo není na konci životnosti, případně platný doklad o technické způsobilosti. Pro export se zavádí přísnější pravidlo: vývoz vozidel prohlášených za nezpůsobilá k provozu bude zakázán, a to pět let po vstupu nařízení v platnost.

Nařízení nyní čeká na formální schválení Radou, poté vstoupí v platnost a bude se uplatňovat o 24 měsíců později. Spoluzpravodajové z Výboru pro životní prostředí a Výboru pro vnitřní trh uvedli, že pravidla zavádějí realistické cíle, méně byrokracie a spravedlivější hospodářskou soutěž, aby odvětví nebylo zbytečně zatíženo – firmy v automobilovém sektoru tak mají k přípravě na nové požadavky k dispozici dostatečný předstih.

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