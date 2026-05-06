PVK varují: nezanedbávejte kontrolu vody ve studních

Pražské vodovody a kanalizace doporučují majitelům soukromých studní jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla proběhnout minimálně jednou za rok.
„Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
PVK nabízejí majitelům studní rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za cenu 1 300 korun včetně DPH. Klient obdrží protokol, jehož součástí je kromě výsledku analýzy také její posouzení a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, i doporučení vhodného postupu, jak zlepšit kvalitu vody.
V roce 2025 provedla laboratoř PVK 315 rozborů vzorků vod ze soukromých studní. Zhruba 92 procent analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa.
Odběr vzorků se řídí přísnými pravidly. Odběr je třeba provést maximálně 18 až 20 hodin před předáním ke zpracování do laboratoře. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.pvk.cz v sekci laboratorní služby.
Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 106, laborator@pvk.cz.
