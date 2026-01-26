Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 23. 1. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 17. - 19. 1. 2026
Legislativa:
Evropská komise navrhuje nová omezení pro toxické chemikálie
Evropská komise zveřejnila k připomínkování předlohu nařízení týkající se chemikálií – nová pravidla pro karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické látky, na které se vztahují omezení.
Ohlašovací povinnosti:
ČIŽP zveřejnila důležité informace k ohlašování odpadů za rok 2025
Česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že v aktuálním ohlašovacím období pro hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (produkce a nakládání s odpady) za rok 2025 vstupují v platnost nová evidenční pravidla.
Odpady:
Cirkulární hovory H: Česká republika je podle dat Eurostatu v rozvoji cirkularity nad průměrem EU. Opravdu?
Nově statistika Eurostatu k míře cirkulárního využití materiálů v EU za rok 2024 uvádí, že 12,2 % materiálů použitých v EU vzniklo z recyklovaných materiálů. Česká republika dosáhla úrovně 14,8 %, což je nad průměrem EU.
Evropská recyklace plastů mezi cíli a realitou
Přestože se míra recyklace plastových obalů v posledních letech zvyšuje, recyklační průmysl čelí silnému ekonomickému tlaku. Uzavírají se provozy, klesá výroba recyklátů a investice stagnují.
Ústecký kraj svolal jednání k opakovaným požárům ve skládkovém komplexu CELIO a.s.
Na základě podnětu vedení a bezpečnostních rad měst Mostu a Litvínova svolal Ústecký kraj pracovní jednání zaměřené na opakované požáry ve skládkovém komplexu společnosti CELIO a.s.
Netřídí, zaplatí. Svozová firma chystá pro obce revoluci v systému sběru odpadů
Společnost Liko, která zajišťuje svoz komunálního odpadu na Svitavsku, plánuje změnit systém výpočtu výše poplatku za svoz odpadu. Lidé v budoucnu zaplatí víc, pokud bydlí v obci, kde obyvatelé málo separují odpad.
Ovzduší:
Příjmy z uhlíkových daní v EU rostou, nejvíce přispívá průmysl
Mezi lety 2017 a 2023 výrazně vzrostly příjmy z uhlíkových daní v Evropské unii – z 15 miliard eur na 51 miliard eur. Tyto daně jsou uvaleny na uhlíkový obsah fosilních paliv a jejich podíl na celkových energetických daních se zvýšil z 6,0 % v roce 2017 na 19,7 % v roce 2023.
Nesmí topit uhlím, tak mrznou. Peking ale oslavuje čistší ovzduší
Modré nebe nad Pekingem je vykoupeno pohodou milionů severočínských vesničanů, kteří po zákazu topení uhlím museli přejít na plyn. Na ten však nemají peníze, a tak si přes zimu netopí.
Emise z létání jde snížit snadno. „Stačí“ zrušit byznys class a více letadla vytížit, v USA pomohou i pilulky na hubnutí
K podstatnému snížení emisí z létání mohu vést jednoduché kroky a nemusí jít o úžasné nové technologie či úplné škrtnutí cest letadlem. K snadnějším možnostem patří třeba zrušení byznys a první třídy, pomalejší cestou je více obsazovat letadla a mít v provozu jen novější typy.
Toyota v Německu kvůli emisím vypnula lidem u části vozů funkci dálkového vytápění. ČR se to netýká
Automobilka Toyota vypnula v Německu u části svých vozů se spalovacím motorem funkci dálkového vytápění ovládanou přes mobilní aplikaci. Opatření se týká také značky Lexus, která je součástí koncernu. Podle německého zákona jde totiž zakázanou „vyhnutelnou emisní zátěž“.
Energie:
Elektrárnu Dukovany čekají rozsáhlé modernizace
Energetický koncern ČEZ chce letos v Dukovanech odstartovat rozsáhlý projekt modernizace strojoven. Řada investičních akcí s vazbou na turbíny, čerpadla a dalších klíčová zařízení, směřuje k zajištění dlouhodobého provozu elektrárny.
Energetická soběstačnost obcí 2026: Od panelů na střechách k energetickým společenstvím
Česká komunální energetika vstupuje do nové éry. Po letech, kdy byl rozvoj fotovoltaiky doménou především rodinných domů, se těžiště zájmu i dotační podpory přesouvá k obcím a městům.
Německý kancléř: Odchod od jádra byla zásadní strategická chyba
Německý kancléř Friedrich Merz ve svém proslovu pro Německou hospodářskou a průmyslovou komoru v Dessau označil odchod od jádra za „zásadní strategickou chybu“.
Energie v USA rychle zdražují. Čím dál více Američanů řeší finanční problémy
Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump.
Spotřeba elektřiny v Číně loni stoupla o pět procent na rekord
Spotřeba elektřiny v Číně loni vzrostla o pět procent na rekordních 10,4 bilionu kilowatthodin. Čína se tak stala první zemí ně světě, jejíž roční spotřeba překonala hranici deseti bilionů kWh.
Voda:
Vysočině chybí za rok 2025 voda v objemu tří nádrží Švihov
Rok 2025 byl na Vysočině druhým nejsušším rokem za posledních dvacet let. „Spadlo o 142 mm méně srážek oproti dlouhodobému průměru, který má pro náš kraj hodnotu 675 mm. V praxi to znamená, že na každém metru čtverečním chybí 142 litrů vody,“ informovala radní Kraje Vysočina.
Obleva komplikuje život Sušičanům: Nebezpečné kry na Otavě i zapáchající voda z vodovodu
Šumavská zima je tvrdá. Platilo to pro dobu Karla Klostermanna a platí to i pro dnešek, jak nakonec v posledních dnech zjišťují i obyvatelé Sušice. Šumava v době oblevy jim totiž přichystala hned několik komplikací.
Dešťová voda poslouží ke splachování toalet. Co pro to musejí stavebníci udělat?
V budově bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, která teď prochází rekonstrukcí, budou na splachování záchodů používat dešťovou vodu. Na její zadržení už vznikla za objektem v centru města podzemní nádrž o objemu 30 kubíků.
Poté, co tuny bahna poškodily desítky domů, staví Dalešice na Jablonecku protierozní opatření
Několik milionů korun budou stát protierozní opatření na polích nad obcí Dalešice na Jablonecku. Loni tam extrémní lijáky třikrát spláchly ornici z polí, tuny bahna pak protekly obcí a poškodily zhruba třicet domů a silnici.
Chemie:
Čeští vědci vyvinuli materiál pro výrobu chemikálií z vody a slunce. Inspirovali se lidskými enzymy
Lidské tělo je nejlepším atomárním inženýrem. Při vývoji revoluční technologie, která může změnit průmyslovou výrobu peroxidu vodíku i dalších chemikálií, se o tom přesvědčil mezinárodní tým.
Životní prostředí a ekologie:
V loňském roce pražskou krajinu oživilo 229 900 nových stromů, do plánovaného milionu jich chybí už jen něco přes 130 tisíc
V rámci loňských jarních a podzimních výsadeb přibylo na území hlavního města celkem 229 900 nových stromů vysazených odborem ochrany prostředí. Nejvíce se sázelo na podzim ve Vinoři a v Jinonicích.
Turek jako zmocněnec bude mít takzvanou příkazní smlouvu, řekl Macinka
Čestný prezident Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek bude na ministerstvu životního prostředí pracovat na takzvanou příkazní smlouvu.
Macinka chystá opatření, která usnadní nakládání s pozemky v CHKO Soutok
Podle ministra životního prostředí Petra Macinky je současná situace vůči šesti tisícům soukromých vlastníků půdy v oblasti nespravedlivá.
Místo lesa dvacetihektarová díra. Obce na Tachovsku brojí proti lomu za humny
Nikdy se tady netěžilo, ale teď má uprostřed lesů nedaleko Plané na Tachovsku vyrůst kamenolom velký jako celé historické jádro Plzně. Společnost České štěrkopísky už požádala o posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí.
Průmysl:
Dohoda EU–Mercosur: Průmysl slaví, zemědělci mluví o „prodeji“ venkova
Po pětadvaceti letech vyjednávání udělala Evropská unie klíčový krok k jedné z největších obchodních dohod na světě. Rada EU minulý týden podpořila smlouvu s jihoamerickým blokem Mercosur. Zatímco průmysl hovoří o průlomu a strategické nutnosti, zemědělci varují před ohrožením domácí produkce i potravinové bezpečnosti.
