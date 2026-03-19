Praha hostila mezinárodní konferenci Hydrogen Days 2026

Ve dnech 11.–13. března 2026 se v pražském OREA Hotel Pyramida uskutečnil 16. ročník mezinárodní odborné konference Hydrogen Days 2026, pořádané Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP). Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a hlavního města Prahy a přivítala více než 260 odborníků z 19 zemí, kteří diskutovali aktuální výzvy vodíkové ekonomiky, investice do vodíkových projektů i budování evropské infrastruktury.
Letošní ročník nesl motto „Vodík na rozcestí: odvaha pokračovat“, které reflektuje situaci vodíkového sektoru, který se právě nachází v klíčové fázi svého rozvoje. Diskuse se zaměřily na otázky, jak urychlit realizaci projektů, jak nastavit stabilní regulatorní prostředí nebo jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu v době energetické transformace.
Hydrogen Days 2026 přivítaly účastníky z řad průmyslu, akademické sféry, veřejné správy a investorů z desítek zemí. Třídenní program zahrnoval odborné přednášky, panelové diskuse, posterovou sekci, networkingové aktivity i doprovodné akce. Vystavovatelé a partneři konference reprezentovali špičku vodíkového průmyslu – mezi nimi KHNP, Neuman & Esser, Gasunie, Nizozemská ambasáda, VŠB TUO, Bosch, NET4GAS, ÚJV Řež, Swagelok Česká republika, Valcon International, Ventille & Fittings Praha, Schwer fittings, Science Tech, PRF Hydrogen Solutions, ReMade ARI, HZwo, ICM.
Komentáře