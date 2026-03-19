Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vydalo komentář k výsledkům průmyslu a stavebnictví za leden 2026

„Průmyslová produkce prodloužila růstový trend na dvanáct měsíců v řadě. K lednovému růstu nejvíc přispěly výroba automobilů, kovozpracující průmysl a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. Nicméně počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu meziměsíčně klesl o třetinu. Příznivou zprávou je výrazný růst hodnoty nových zakázek, zatímco tržby meziročně klesly. Německý průmysl zažil po růstových měsících další propad, ale rozpočtové rozvolnění německé vlády by v letošním roce mohlo mít příznivý dopad na český průmysl.
Mírný růst tuzemského indexu nákupních manažerů výroby na hodnotu 50,0 bodů naznačuje stabilizaci kondici českého průmyslu v letošním roce.“, uvedl vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický. Průmyslová produkce v lednu meziročně reálně vzrostla o 2,8 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 2,3 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu vzrostla o 7,0 %. Naopak pokles vykázala těžba a dobývání o 1,9 %. Meziměsíčně objem produkce klesl reálně o 2,6 %. Dařilo se pouze výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu. Naopak těžba a dobývání i zpracovatelský průmyslu vykázaly pokles. Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 2,3 %. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu se v průběhu druhé poloviny roku 2025 začal postupně zvyšovat, nicméně v lednu 2026 se opět výrazně snížil. Zatímco v prosinci vykázalo růst 15 z 22 odvětví, v lednu to bylo pouze 10. Dvouciferný růst vykázala výroba ostatních dopravních prostředků a odvětví výroby oděvů. Dvouciferně naopak klesla pouze výroba nábytku.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 9,8 %, který byl tažen jak růstem zakázek ze zahraničí o 8,9 %, tak růstem tuzemských zakázek o 11,4 %. Tržby v nominálním vyjádření meziročně klesly o 1,3 %, když tržby z tuzemska klesly o 2,9 %, zatímco z přímého vývozu vzrostly nepatrně o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců v lednu meziročně klesly o 3,0 % a pokles pokračoval dvanáctý měsíc v řadě. Ve srovnání s předchozím měsícem tempo snižování cen zrychlilo. Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v lednu 2026 pokles o 1,6 %, což je oproti předešlým růstovým měsícům značně horší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je ovlivněn prorůstovými opatřeními německé vlády, nicméně eskalace geopolitických konfliktů na Blízkém Východě se může v nadcházejícím období promítnout negativně do německého, evropského i tuzemského průmyslu.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v únoru o něco lepší výsledek než v prvním měsíci roku 2026. Index nákupních manažerů (PMI podle S&P Global) vzrostl z lednových 49,8 bodů na únorových 50,0 bodů. Mírné zvýšení indexu ve zpracovatelském odvětví naznačuje stabilizaci zdraví tohoto sektoru. Produkce se meziměsíčně významněji zvýšila a rostla nejvyšším tempem za čtyři roky, oproti tomu nové zakázky nadále klesají. Snížení nových obchodů je spojeno se slabou poptávkou, hlavně na klíčových zahraničních trzích. Nové exportní zakázky opět klesly kvůli útlumu poptávky a mezinárodní konkurenci především z Asie. Míra inflace vstupů vzrostla prudce, ale pomalejším tempem než v minulém měsíci a firmy díky vyšším nákladům rychleji zvýšily své prodejní ceny. Tempo inflace cen ve výrobě vzrostlo méně, ale stále významně, především díky vstupům jako kovy, dřevo nebo potraviny. Zaměstnanost klesla nejrychleji za tři měsíce. Zásoby vstupů i výrobků se snížily. Důvěra v budoucí výhled byla optimistická a dokonce nejvyšší za poslední čtyři roky.
Bariéry růstu firem, i přes zlepšující se tendenci, nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v České republice v lednu přerušila čtrnáct měsíců trvající růst. Důvodem poklesu byl kromě vysoké srovnávací základny i slabý růst inženýrského stavitelství při současném poklesu pozemního stavitelství. Důvěra ve stavebnictví však pokračuje v růstu, což signalizuje optimističtější výhled firem pro tento rok.“
Stavební produkce v lednu meziročně klesla o 1,5 %, a přerušila tak čtrnáct měsíců trvající růst v řadě. Inženýrské stavitelství zaznamenalo nárůst o 0,2 %, zatímco pozemní stavitelství kleslo o 2,0 %. Meziměsíčně se produkce snížila o 0,8 %. Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční růst o 14,0 % na 2 811. Naopak počet dokončených bytů klesl o 22,5 % na 2 341. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,7 % více stavebních povolení, tj. 4 231. Bazický index indikátoru důvěry ve stavebnictví se v únoru 2026 meziměsíčně zvýšil na hodnotu 116,1. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem nezměnilo a meziměsíčně se nezměnil ani počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců. Meziměsíčně se naopak zvýšilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Důvěra ve stavebnictví je meziročně vyšší. Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále, i přes jejich pokles, nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců.
