03/2025

Příjmy z uhlíkových daní v EU rostou, nejvíce přispívá průmysl

17. 1. 2026| zdroj: CEBRE0

zdroj: pixabay

Mezi lety 2017 a 2023 výrazně vzrostly příjmy z uhlíkových daní v Evropské unii – z 15 miliard eur na 51 miliard eur. Tyto daně jsou uvaleny na uhlíkový obsah fosilních paliv a jejich podíl na celkových energetických daních se zvýšil z 6,0 % v roce 2017 na 19,7 % v roce 2023, což odráží rostoucí důraz EU na snižování emisí CO₂.

V roce 2023 největší část příjmů z uhlíkových daní v Evropské unii připadala na dodávku elektřiny, plynu, páry a klimatizace, která se podílela 30,1 % z celkového objemu. Těsně za ní se umístil průmyslový sektor (výroba) s podílem 29,4 %, což ukazuje, že energeticky náročné činnosti a výroba jsou hlavními plátci těchto daní.

Domácnosti přispěly 22,3 % celkových příjmů, zatímco doprava a skladování se podílely 6,5 %. Služby tvořily 4,1 %, velkoobchod a maloobchod 2,1 % a stavebnictví 1,8 %. Kategorie „ostatní“ zahrnující zemědělství, lesnictví, rybolov, těžbu, zásobování vodou a nakládání s odpady se podílela 3,7 %. Data potvrzují, že většinu uhlíkových daní platí firmy z energetického a průmyslového sektoru, zatímco domácnosti a menší odvětví tvoří menší část.

