03/2025

Evropská komise navrhuje nová omezení pro toxické chemikálie

17. 1. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

chemical-1636375_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování předlohu nařízení týkající se chemikálií – nová pravidla pro karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické látky, na které se vztahují omezení.

Tato veřejná konzultace se týká přípravy nových pravidel EU pro chemické látky s nejzávažnějšími účinky na zdraví, konkrétně karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky (tzv. CMR látky), které mají podléhat omezením při používání a uvádění na trh. Cílem konzultace je zpřísnit a zpřesnit regulační rámec pro tyto nebezpečné chemické látky, posílit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zajistit jednotná pravidla v rámci EU, zejména v návaznosti na legislativu REACH a související chemické předpisy.

EU 20_26 EK Předloha nařízení – Ares(2026)214185

EU 20_26 EK Příloha – Ares(2026)214185

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO