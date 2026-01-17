Evropská komise navrhuje nová omezení pro toxické chemikálie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování předlohu nařízení týkající se chemikálií – nová pravidla pro karcinogenní, mutagenní nebo reprodukčně toxické látky, na které se vztahují omezení.
Tato veřejná konzultace se týká přípravy nových pravidel EU pro chemické látky s nejzávažnějšími účinky na zdraví, konkrétně karcinogenní, mutagenní a reprodukčně toxické látky (tzv. CMR látky), které mají podléhat omezením při používání a uvádění na trh. Cílem konzultace je zpřísnit a zpřesnit regulační rámec pro tyto nebezpečné chemické látky, posílit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zajistit jednotná pravidla v rámci EU, zejména v návaznosti na legislativu REACH a související chemické předpisy.
EU 20_26 EK Předloha nařízení – Ares(2026)214185
