03/2025

ČIŽP zveřejnila důležité informace k ohlašování odpadů za rok 2025

17. 1. 2026| zdroj: CENIA0

zdroj: Flickr

Česká informační agentura životního prostředí zajišťuje pro Ministerstvo životního prostředí příjem a zpracování hlášení z oblasti odpadového hospodářství. Upozorňuje, že v aktuálním ohlašovacím období pro hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (produkce a nakládání s odpady) za rok 2025, s termínem odeslání do 2. 3. 2026, vstupují v platnost nová evidenční pravidla.

Co se mění nejvíce?

  • rozšíření evidenčních kódů,
  • rozšíření katalogu odpadů o poddruhy,
  • byly přidány 3 nové listy,
  • list č. 5 pro obce nyní obsahuje 14 tabulek.

Více informací naleznete v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášce 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Doporučuje věnovat změnám zvýšenou pozornost při zpracování hlášení.

