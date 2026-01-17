ČIŽP zveřejnila důležité informace k ohlašování odpadů za rok 2025

Česká informační agentura životního prostředí zajišťuje pro Ministerstvo životního prostředí příjem a zpracování hlášení z oblasti odpadového hospodářství. Upozorňuje, že v aktuálním ohlašovacím období pro hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (produkce a nakládání s odpady) za rok 2025, s termínem odeslání do 2. 3. 2026, vstupují v platnost nová evidenční pravidla.
Co se mění nejvíce?
- rozšíření evidenčních kódů,
- rozšíření katalogu odpadů o poddruhy,
- byly přidány 3 nové listy,
- list č. 5 pro obce nyní obsahuje 14 tabulek.
Více informací naleznete v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášce 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Doporučuje věnovat změnám zvýšenou pozornost při zpracování hlášení.
