Evropská recyklace plastů mezi cíli a realitou

Přestože se míra recyklace plastových obalů v posledních letech zvyšuje, recyklační průmysl čelí silnému ekonomickému tlaku. Uzavírají se provozy, klesá výroba recyklátů a investice stagnují. Evropská komise proto představila balíček opatření na podporu oběhové ekonomiky a recyklace plastů. Podle průmyslových asociací však návrh neřeší akutní problémy, které dnes evropskou recyklaci ohrožují.
Recyklace v EU – lepší statistiky, horší realita
Z pohledu oficiálních statistik Evropské unie recyklace plastů postupně roste. Podle dat Eurostatu dosáhla míra recyklace plastových obalových odpadů v roce 2023 hodnoty 42,1 %, zatímco v roce 2013 to bylo 38,2 %. Průměrný obyvatel EU vyprodukoval v roce 2023 přibližně 35,3 kilogramu plastového obalového odpadu, z čehož bylo zrecyklováno 14,8 kilogramu. Nejvyšších hodnot dosahují Belgie, Lotyšsko či Česká republika, zatímco státy jako Maďarsko, Francie či Rakousko zůstávají hluboko pod unijním průměrem.
Tato čísla však podle průmyslu zakrývají zhoršující se ekonomickou realitu recyklačních podniků. Evropská komise sama ve své tiskové zprávě přiznává, že sektor recyklace plastů čelí kombinaci vysokých nákladů na energie, kolísavých cen primárních plastů, roztříštěných trhů s recykláty a nekalé konkurence ze třetích zemí. Tyto faktory podle Komise vedou k finančním ztrátám a snižování kapacit v recyklačních podnicích napříč EU.
Podle dostupných průmyslových údajů se růst evropských recyklačních kapacit v posledních letech prakticky zastavil. V období let 2023 až 2025 došlo k největšímu zaznamenanému úbytku recyklační kapacity, kdy v důsledku uzavírání provozů byla ztracena kapacita blížící se jednomu milionu tun. Tento vývoj je spojen s výrazným nárůstem uzavírek recyklačních zařízení, který podle předběžných údajů za rok 2025 dosáhl přibližně 50 %.
Současně se výrazně zhoršila ekonomická výkonnost sektoru. Obrat evropského průmyslu recyklace plastů se meziročně propadl o 5,5 %, což Plastics Recyclers Europe označuje za nejostřejší pokles v historii odvětví. Přestože celková instalovaná kapacita recyklace plastů v Evropě dosáhla v roce 2024 přibližně 13,5 milionu tun, její růst zůstává hluboko pod úrovní přibližně 6 % ročně, která je podle průmyslových dat nezbytná pro splnění cílů nařízení PPWR.
Komise přichází s balíčkem opatření
Na tuto situaci reagovala Evropská komise představením pilotního balíčku opatření na podporu oběhové ekonomiky a posílení recyklace plastů. Jak jsme popsali v našem předchozím příspěvku, cílem návrhu je především odstranit strukturální bariéry, které brání fungování trhu s recyklovanými materiály.
Základním prvkem je příprava jednotných kritérií takzvaného „end-of-waste“, tedy pravidel určujících, kdy plastový odpad přestává být odpadem a stává se obchodovatelnou sekundární surovinou. Komise dále pracuje na prováděcích aktech k výpočtu a ověřování recyklovaného obsahu, zejména u PET nápojových lahví, a plánuje oddělit celní kódy pro recyklované a primární plasty. Součástí balíčku je také znovuoživení Circular Plastics Alliance jako platformy spolupráce mezi průmyslem, členskými státy a institucemi.
Komise zdůrazňuje, že jde o první krok a nikoli o kompletní legislativní řešení. Širší právní rámec v podobě takzvaného Circular Economy Act má být předložen až v roce 2026.
Celý článek je dostupný na www.obaly21.cz.
