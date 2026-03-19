Praha pokračuje v cyklu setkání nad klimatickým plánem, tentokrát na téma udržitelné energetiky

Hlavní město pořádá ve středu 25. března 2026 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) další Pražský klimatický dialog, tentokrát na téma udržitelná energetika. Diskusi zahájí náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková. Odborný pohled nabídnou Jan Chabr (předseda Výboru pro energetiku ZHMP), Jakub Maščuch z ČVUT UCEEB, energetický manažer magistrátu Zbyněk Petruška a předseda Komise pro klima Martin Bursík.
Daří se Praze naplňovat cíle Klimatického plánu do roku 2030? Jaký potenciál má projekt Energocentra s využitím odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod a může město znovu posílit svou roli v oblasti teplárenství? Jak pokračuje budování městských fotovoltaických elektráren a sdílení elektřiny prostřednictvím Pražského centra obnovitelné energie? A jaké příležitosti přináší metro D, projekty EPC či spolupráce s ČEZ ESCO?Diskuse v rámci Pražského klimatického dialogu tentokrát nabídne aktuální přehled konkrétních kroků, investic i strategických partnerství, která mají přispět k dekarbonizaci města. Zaměří se na roli městských energetických firem i na to, kde se daří posouvat plány do praxe – a kde naopak Praha naráží na limity.
Setkání nazvané Pražský klimatický dialog: Udržitelná energetika se uskuteční ve středu 25. března 2026 od 16.00 do 18.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauzského kláštera na Praze 2. Bližší informace jsou k dispozici zde. Diskuse se může zúčastnit také veřejnost, lidé se mohou ptát na otázky k tématu a přispět některými podněty ke zlepšení situace v Praze. Diskutovat s nimi budou Jan Chabr, předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy, Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, Zbyněk Petruška, vedoucí oddělení energetického manažera Magistrátu hl. m. Prahy, který je pověřen řízením Pražského centra obnovitelné energie a zároveň pověřen řízením odboru energetiky Magistrátu hl. m. Prahy, nebo Martin Bursík, předseda Komise pro klima Rady hl. m. Prahy.
Akci zahájí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klima Jana Komrsková. Pražský klimatický dialog je seriál dialogů politiků, expertů, zástupců neziskového sektoru, občanské společnosti a dalších na konkrétní témata, kterými se zabývá Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030. Poslední setkání se uskuteční ve středu 10. června 2026 na téma tepelného ostrova.
