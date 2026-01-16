Elektrárnu Dukovany čekají rozsáhlé modernizace

Energetický koncern ČEZ chce letos v Dukovanech odstartovat rozsáhlý projekt modernizace strojoven. Řada investičních akcí s vazbou na turbíny, čerpadla a dalších klíčová zařízení, směřuje k zajištění dlouhodobého provozu elektrárny a potenciálně i k dalšímu drobnému zvýšení jejího výkonu díky vyšší účinnosti zařízení. Letos ČEZ v Dukovanech do zvyšování bezpečnosti a efektivity investuje 4,4 miliardy korun.
„Projekt, který letos spustíme, je řadou investičních akcí, které musíme vzájemně koordinovat tak, aby obnova zařízení nejen dávala smysl technicky, ale zároveň přinášela dodatečný efekt ve formě úspor či zvýšení výroby. Jde o jeden z nejvýznamnějších investičních záměrů, které stávající Dukovany v následujících letech čekají,“ uvádí člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Jednotlivé investiční akce budou probíhat postupně a budou koordinovány s plánovanými odstávkami jednotlivých bloků. Každému kroku předchází detailní technické a bezpečnostní posouzení s výběrem optimální varianty a v relevantních případech i následné schválení příslušnými dozornými orgány.
Nové technologie, digitalizace a umělá inteligence
Vedle obnovy klasické technologie pokračují Dukovany také v zavádění moderních údržbových, diagnostických a kontrolních metod a technologií. Ty zajišťují vyšší kvalitu a umožňují zkracovat dobu prací, a tedy optimalizovat náklady a zároveň omezovat nároky na délku odstávek. „Naplno chceme využít například nové metody svařování, protikorozní ochrany zařízení, ale také drony a prvky umělé inteligence. Zároveň budeme dál systematicky digitalizovat ty činnosti, kde to dává smysl,“ dodává Bohdan Zronek.
Impulzem pro spuštění projektu byl pro energetiky blížící se koncem životnosti stávajících nízkotlakých dílů rotorů turbogenerátorů a probíhající přípravy pro vyvedení tepla do horkovodu do Brna. Vedle částí parních turbín se specialisté zaměří také na generátory, separátory páry, systémy nízkotlaké a vysokotlaké regenerace, kondenzátory a zařízení sloužící k vyvedení elektrického výkonu
„V současné době probíhají výpočty a analýzy jednotlivých zařízení a okruhů. Konečné technicko-ekonomické zhodnocení celého projektu očekáváme už na konci letošního roku,“ upřesnil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a dodal „Přestože některé předběžné výsledky vypadají nadějně, je nezbytné posoudit vše v širších souvislostech a jako celek. Podle předpokladů by modernizace zařízení strojoven mohla přinést nárůst elektrického výkonu bloku až o vyšší jednotky megawatt.“
Zaměstnanci, generační obměna a silná podpora regionu
Plánovaný provoz i modernizační programy se promítnou také do personální oblasti. Dukovany dlouhodobě počítají s náborem nových zaměstnanců, zejména ze středoškolských a vysokoškolských technických oborů. Rozsah náboru se přitom zásadně neliší od minulých let. „V Dukovanech aktuálně končí takzvaná generační obměna. Část pracovníků, kteří se podíleli na dokončování a spouštění elektrárny, postupně odchází do důchodu a na jejich místa nastupuje nová generace. Z pohledu personálu tak dnes patříme mezi opravdu mladé elektrárny,“ říká Roman Havlín. V Jaderné elektrárně Dukovany aktuálně pracuje přibližně 1780 zaměstnanců, jejichž průměrný věk se pohybuje kolem 42 let. Necelá polovina z nich má vysokoškolské vzdělání.
První blok Jaderné elektrárny Dukovany byl spuštěn v roce 1985, poslední čtvrtý blok pak v roce 1987. Od té doby odborníci postupně a bezpečně zvýšili výkon bloků z původních 440 MWe na současných nominálních 512 MWe. Elektrárna se zároveň dlouhodobě těší historicky nejsilnější podpoře ve svém okolí – podle nezávislého průzkumu veřejného mínění podporuje její provoz a další rozvoj více než 90 % obyvatel okolních měst a obcí.
Komentáře