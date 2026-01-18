Monitoring průmyslové ekologie | 10. - 16. 1. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 10. - 12. 1. 2026
Legislativa:
EK otevřela připomínkování revize hodnot a metodiky výroby biopaliv
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice v přenesené pravomoci týkající se energie z obnovitelných zdrojů – revize hodnot způsobů výroby biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy a změna metodiky.
Odpady:
EU chystá jednotná pravidla pro konec odpadu u plastů. Co to znamená pro recyklaci v Evropě i v Česku?
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zveřejnila návrh prováděcího nařízení, které má poprvé stanovit celounijní kritéria určující, kdy plastový odpad přestává být odpadem. Cílem je sjednotit roztříštěná pravidla, zvýšit kvalitu recyklátu a posílit důvěru průmyslu v recyklované plasty.
Svoz olejů bude v Liberci zajišťovat nová společnost
| Komunalniekologie.cz |
Odbor ekologie a veřejného prostoru informuje obyvatele města, že od začátku roku 2026 dojde ke změně společnosti, která bude ve městě zajišťovat nádobový svoz jedlých olejů a tuků.
Projekt druhé šance pro vysloužilé elektrospotřebiče na Třebíčsku má první výsledky
| Komunalniekologie.cz |
Podporovat předcházení vzniku odpadů znovuvyužitím nepotřebných drobných funkčních domácích elektrospotřebičů. To je cílem pilotního projektu spolupráce Kraje Vysočina a svozové společnosti ESKO-T, s.r.o.
Frýdlant zavádí nový systém třídění odpadu. Lidé, kteří topí tuhými palivy, získají speciální nádobu
| iROZHLAS.cz |
Obyvatelé Frýdlantu na Liberecku, kteří topí tuhými palivy, získají na příští zimu speciální nádobu na popel. Na radnici se musí přihlásit do konce února. Popelnici jim město přidělí v rámci nového systému třídění odpadu.
Ovzduší:
Udržitelná doprava v Šumperku: méně emisí, více možností
| Komunalniekologie.cz |
Doprava je jednou z klíčových oblastí, které ovlivňují kvalitu života ve městě i dopady na klima. Právě proto se jí město Šumperk detailně věnuje v rámci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima.
Horší, než se čekalo: Lesní požáry znečišťují ovzduší větším množstvím organických látek
| Stoplusjednicka.cz |
Nová studie čínských vědců ukazuje, že lesní požáry uvolňují do ovzduší mnohem více organických a toxických látek, než se dosud předpokládalo. Mezi nejohroženější oblasti patří jihovýchodní a rovníková Asie a severní část Afriky.
Zapomeňte na smogový region. Tajemství čistého vzduchu v Moravskoslezském kraji má několik aspektů
| iDNES.cz |
Lidé z ostravských Radvanic to cítí nejen při každém nádechu venku, ale poznají to i na parapetech a zahradním nábytku, z nichž už nemusí stírat usazené černé vrstvy. Obvod s kdysi jedním z nejšpinavějších ovzduší už žebříčkům nejhorších míst nekraluje.
Průměrné emise CO2 z nových aut v Česku loni klesly o 3,8 procenta
| SeznamZpravy.cz |
Minulý rok se podařilo 12 z 20 nejregistrovanějších značek automobilů v Česku snížit průměrné emise CO2 u nových aut. V meziročním srovnání nová auta vyprodukovala o pět gramů emisí méně, tedy na 128 gramů na kilometr.
Energie:
Byla aktualizovaná vzorová smlouva pro projekty EPC
| Prumyslovaekologie.cz |
Byla zveřejněna aktualizovaná vzorová smlouva pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC).
Obce čelí akceleračním zónám. Sdružení místních samospráv ČR nabízí pomoc v nové energetické realitě
| Komunalniekologie.cz |
Nový zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie zásadně mění postavení obcí při rozhodování o velkých energetických projektech.
Jádro ne, fúzi ano. Německo sází na nevyzkoušený zdroj energie
| SeznamZpravy.cz |
Německo chce být lídrem v energetice, která se teprve rozvíjí. Berlín chystá program na podporu fúzních elektráren. Technologie je přitom ještě v plenkách a vědci stále čekají na klíčový průlom, který by ji posunul blíže k praxi.
Investice za miliardy: Přehled největších plánovaných bateriových úložišť v ČR
| oEnergetice.cz |
Bateriová úložiště energie se stávají důležitým pilířem moderní elektroenergetiky i u nás. Zatímco ještě před několika lety dominovaly trhu instalace do 10 MWh, současné investiční záměry dosahují násobně vyšších parametrů a odpovídají vývoji v západní Evropě.
Čínský paradox. Roste spotřeba uhlí i výroba čisté energie
| SeznamZpravy.cz |
Prezident Si Ťin-pching slíbil, že Čína letos začne tlumit spotřebu uhlí.
Voda:
David Köhler je novým ředitelem Ostravského oblastního vodovodu
| Komunalniekologie.cz |
Páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravský oblastní vodovod – má od počátku roku 2026 nového ředitele.
Podcast s generálním ředitelem Povodí Ohře o ledových jevech
| Nase-voda.cz |
Ve druhém podcastu generální ředitel státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský přiblíží ledové jevy, které se aktuálně na vodních dílech a tocích vyskytují.
Skrytý jed v lahvi: Pijete balenou vodu? Ročně do sebe dostanete až 90 tisíc mikroplastů navíc
| Hrot24.cz |
Lidé, kteří pravidelně pijí balenou vodu, zkonzumují až o 90 tisíc mikroplastů ročně víc než ti, co dávají přednost vodě z kohoutku. Nová studie Concordia University v Kanadě varuje před zdravotními důsledky a vyzývá k regulaci jednorázových plastů.
Kontrolu nad vodovody a kanalizacemi chtějí převzít chrudimské vodárny. Rozhodne valná hromada
| iROZHLAS.cz |
Chrudimské vodárny chtějí znovu převzít kontrolu nad sítí. Na otázku, kdo bude na Chrudimsku inkasovat za vodu, by měla odpovědět mimořádná valná hromada, kterou Vodovody a kanalizace Chrudim svolávají na příští týden.
Chemie:
Jak se zapojit do financování výzkumu – Vývoj nových účinných látek pro biocidní přípravky (Horizon Europe)
| Prumyslovaekologie.cz |
Informace o příležitosti zapojit se do evropského programu Horizon Europe, který nabízí financování projektů zaměřených na nahrazení nebezpečných látek v biocidních přípravcích pro použití v konzervačních přípravcích pro dřevo a insekticidech, akaricidech a přípravcích k regulaci jiných členovců.
Expertky RECETOX se zapojily při plnění legislativních požadavků na hodnocení rizik biocidů pro životní prostředí
| Prumyslovaekologie.cz |
Biocidy jsou látky určené k hubení či odpuzování škodlivých organismů. Jejich společným účelem je ochrana zdraví zvířat a člověka, avšak jejich použití může představovat riziko pro životní prostředí.
Dotace:
Jihomoravský kraj uvolní miliony na pomoc obcím v okolí Dukovan
| Komunalniekologie.cz |
Jihomoravský kraj připravil dva dotační programy, které pomohou dotčeným obcím a městům v okolí Dukovan zvládnout nápor stavebního provozu a další dopady stavby jaderné elektrárny.
Životní prostředí a ekologie:
Jak na to, aby veřejné osvětlení správně osvětlovalo, ale neškodilo
| Prumyslovaekologie.cz |
V současnosti probíhá v České republice ve veřejném osvětlení výměna sodíkových výbojek kvůli obsahu nebezpečných látek (rtuti) za LED zářivky, které představují i úsporu energie. Na první pohled pozitivní zpráva.
V holešovské zóně vybuduje Zlínský kraj nový biokoridor, vysází zde na 1 700 dřevin
| Komunalniekologie.cz |
Ve Strategické průmyslové zóně Holešov vybuduje Zlínský kraj nový lokální biokoridor, který bude součástí územního systému ekologické stability. Přispěje k oživení jednotvárné krajiny, propojí stávající zeleň a vytvoří bezpečný prostor pro pohyb živočichů.
Firma roztápějící asfalt zatím provoz nerozšíří. Kraj vyslyšel připomínky Krnovanů, stěžují si na zápach
| iROZHLAS.cz |
Firma Silnice CZ zatím nemůže v Krnově rozšířit svůj provoz. Moravskoslezké hejtmanství rozhodlo, že musí zpracovat studii hodnocení vlivu na životní prostředí. Firma pracuje s asfaltem a lidé si stěžují na zápach.
Když chybí palivo, hoří plast. Výzkum odhalil skrytou ekologickou krizi
| iDNES.cz |
Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k vytápění a vaření, což má ovšem negativní vliv nejen na zdraví, ale i životní prostředí.
Průmysl:
Průmysl pozitivně překvapil listopadovým růstem
| Prumyslovaekologie.cz |
Průmyslová produkce v listopadu vzrostla meziročně reálně o 5,7 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 6,4 %. K pozitivním číslům přispěla většina odvětví, zejména pak výroba motorových vozidel včetně navazujících sektorů, nebo obranný sektor.
Co se to děje ve Volkswagenu? Máme se bát o Škodovku? Koncern dělá změny, může z nich vyjít silnější
| E15.cz |
Každou chvíli se na nás valí zprávy o problémech koncernu Volkswagen. Je tak snadné propadnout pocitu, že se největší automobilka potácí na okraji propasti, do které s sebou strhne i mladoboleslavskou Škodu Auto.
Nedostatek materiálů nebo zastavení výroby. Čínský monopol na vzácné zeminy ovlivňuje světový průmysl
| iROZHLAS.cz |
Jsou potřebné pro fungování telefonů, větrných turbín i vojenských raket. Řeč je o prvcích vzácných zemin, které byly loni důležitým tématem hlavně ve vztahu Číny a USA. Na tyto kovy má totiž Čína monopol a může je tak využívat jako páku v mezinárodních vztazích.
Český průmysl konečně zrychlil. Jde o trvalé oživení?
| Ekonomickymagazin.cz |
Listopadová čísla z průmyslu vypadají impozantně. Jenže pod povrchem optimistických čísel se skrývá otázka, kterou si klade každý, kdo sleduje českou ekonomiku pozorněji: Je to skutečné oživení, nebo jen statistický efekt?
