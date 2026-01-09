Byla aktualizovaná vzorová smlouva pro projekty EPC

Byla zveřejněna aktualizovaná vzorová smlouva pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC).
Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou jsou zaměřeny na snižování provozních nákladů na energie v budovách, komplexech budov či provozních areálech, a to bez nutnosti vlastních investic ze strany majitele objektu. V aktualizovaném znění došlo k drobným úpravám, které reflektují novely zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a aktuální situaci na trhu s projekty EPC.
Aktuálni verzi vzorové smlouvy najdete zde.
