Zapojení expertek RECETOX při plnění legislativních požadavků na hodnocení rizik biocidů pro životní prostředí

Biocidyjsou látky určené k hubeníčiodpuzováníškodlivýchorganismů.Na trhu je dostupná široká skupinatěchtopřípravkůod dezinfekčních prostředků po přípravky na ochranu dřeva. Jejichspolečným účelem je ochrana zdraví zvířat a člověka, avšak jejichpoužitímůže představovat riziko pro životní prostředí.
Proto expertky z Národního centra pro toxické látky RECETOX (dále jen NC) pečlivě hodnotí každou látku dříve, než se dostane na trh.
Co je hodnocení biocidů a proč je důležité
Hodnocení rizik biocidních látek a přípravků je složitý proces, který zajišťuje, že přípravky používané v domácnostech, průmyslu ale i veřejných institucích (nemocnice, školy, úřady...) nepoškodí příroduani lidské zdraví. Tato činnost probíhá v souladu s evropským nařízením o biocidních přípravcích a českým zákonem o biocidních přípravcích. NC spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na základě uzavřené smlouvy a připravuje Ministerstvu expertní posudky vlivu biocidů na životní prostředí.
Tým expertů RECETOX
Na hodnocení biocidů se aktuálně podílí čtyři odbornice: Mgr. Pavla Lakdawala, Ph.D., Mgr. Alexandra Benešová, Mgr. Ivana Kubínová a Mgr. Petra Uchytilová. Jejich hlavní úkoly zahrnují identifikaci nebezpečných účinků biocidních přípravků na životní prostředí, posouzení vztahu mezi dávkou a účinkem (jak moc škodlivá je konkrétní koncentrace látky), následnou analýzu šíření látek v prostředí a jejich rozkladu a konečně také kvantifikaci rizik a odhad pravděpodobnosti poškození životního prostředí.
Součástí týmu je též studentka RECETOX Bc. Natálie Šelleová, která má na starosti systematizaci pokynů vydávaných Evropskou Komisí, které zajišťují harmonizaci postupu hodnocení jednotlivých států EU. Natálii zaujala problematika biocidů natolik, že v NC také zpracovává svoji diplomovou práci.
Jak funguje systém hodnocení
Hodnocení probíhá na dvou úrovních. Nejprve je třeba schválit biocidní účinnou látku, a to na celém trhu EU. Z evropských zemí je vybrán "referenční stát", který provede komplеtní posouzenídokumentace. V roce 2025 české expertky hodnotí sedm látek, včetně přírodních olejů z eukalyptu a citronové trávy nebo průmyslových chemikálií jako je kyanovodík. Biocidní přípravky se hodnotí většinou na národní úrovni s možností rozšíření povolení na další trhy EU Česká republika má v současnosti otevřeno přibližně 30 hodnocení jako referenční stát a každoročně posuzuje desítky žádostí jako dotčený stát.
Mezinárodní spolupráce a odborný růst
Hodnotitelky aktivně participují v národní i mezinárodní spolupráci. Pravidelně se účastní:
- Národních koordinačních schůzek s účastí Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství
- Koordinačních schůzek s ECHA
- Zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí Výboru pro biocidní přípravky při Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA)
Zvláštní pozornost si zaslouží zapojení do specializovaných expertních skupin. Dr. Pavla Lakdawala je členkou Expertní skupiny pro endokrinní disruptory ECHA, která se zaměřuje na
látky potenciálně narušující hormonální systém. Mgr. Alexandra Benešová byla nominována do Partnerské expertní skupiny, kde bude pomáhat aktualizovat metodiky pro hodnocení biocidů.
Součástí práce týmu je neustálé vzdělávání prostřednictvím konferencí a workshopů pořádaných evropskými institucemi. Tato investice do odborného růstu zajišťuje, že české hodnocení zůstává na špičkové úrovni a dokáže čelit novým výzvám v oblasti chemické bezpečnosti.
Ochrana přírody jako priorita
Díky kvalitnímu nastavení hodnocení můžeme mít jistotu, že biocidní přípravky dostupné na českém trhu prošly důkladným posouzením jejich dopadu na životní prostředí. Tento systém představuje důležitou pojistku mezi praktickými potřebami společnosti používat účinné biocidní látky a ochranou přírody pro budoucí generace.
