EK otevřela připomínkování revize hodnot a metodiky výroby biopaliv

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice v přenesené pravomoci týkající se energie z obnovitelných zdrojů – revize hodnot způsobů výroby biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy a změna metodiky.
Podle čl. 31 odst. 5 směrnice o obnovitelných zdrojích energie je Komise povinna přezkoumat přílohy V a VI a v odůvodněných případech doplnit nebo revidovat hodnoty pro způsoby výroby biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy. Rovněž může změnit metodiku uvedenou v části C přílohy V a v části B přílohy VI. Tyto změny jsou přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které je Komise zmocněna přijímat podle článku 35 uvedené směrnice.
EU 14_26 EK Návrh směrnice v přenesené pravomoci – Ares(2025)11154567
