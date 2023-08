„Jen ať zmizí,“ bývalého úředníka EU ztráta evropského průmyslu neznepokojuje

Bývalý vysoce postavený představitel Unie šokoval svými výroky, když v rozhovoru bagatelizoval potenciální ztrátu evropského těžkého průmyslu a naznačil, že by se mělo vyrábět v mimoevropských zemích, pokud to vychází levněji.

V Indii třikrát levnější

Odcházející hlavní ekonom Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, Pierre Régibeau, v rozhovoru pro belgický list l'Echo uvedl, že deindustrializace kontinentu je nezbytná. „Pokud [těžký průmysl] zmizí, tak ať, jelikož je to nevyhnutelné. Jaký má smysl vyrábět zde základní ocel, když ji můžeme koupit v Indonésii třikrát levněji?“ říká Régibeau.

Problém s tím, že výroba oceli v mimoevropských zemích může ovzduší znečišťovat více, než ta evropská, je podle něj možné vyřešit uvalením dovozních cel a zavedením ekologických norem. „Pokud bude dovoz i tak levnější, pak už žádný problém nevidím,“ doplňuje Pierre Régibeau.

Nepřímé dopady zániku průmyslu, zejména ztráty pracovních míst, nevyvolávají u Régibeaua obavy: „Pokud bychom se měli řídit takovým uvažováním, stále bychom měli v Lutychu 40 000 horníků. Nedělejme si iluze. Ekonomiky jsou flexibilní a vyvíjejí se,“ tvrdí bývalý ekonom.

„Alarmismus a lobbing“

V rozhovoru se Pierre Régibeau také nevyhnul kritice průmyslových firem, konkrétně společnosti ArcelorMittal Europe, které se obávají směřování EU v otázce klimatu. Geert Van Poelvoorde, generální ředitel oceláren, nedávno uvedl, že deindustrializace Evropy povede ke kolektivnímu zbídačení. „Deindustrializace je cena, kterou Evropa platí za to, že je průkopníkem v boji proti klimatickým změnám,“tvrdí Geert Van Poelvoorde.

Pierre Régibeau taková tvrzení odmítá. „Vážně? Jde o pouhý lobbing těžkého průmyslu. Shodou okolností ArcelorMittal požádal v loňském roce o masivní státní pomoc. Musíme naslouchat průmyslu, a to je to, co v Komisi neustále děláme. Jenomže tohle je čistý alarmismus soukromých skupin pro svůj vlastní zájem. A jednoduše to není pravda,“ říká Régibeau.

Ačkoliv se v celosvětovém měřítku Evropa podílí na emisích v jednotkách procent, neznamená to, že by se nemělo dělat nic. Vzhledem k rozsahu klimatické krize musíme podle Régibeaua i nadále bojovat proti znečištění. „Musíme prozkoumat další cesty, třeba hledat čistší technologie, které lze prodat celému světu,“ uvádí Pierre Régibeau a dodává: „Navíc je třeba se začít důkladně připravovat na to, že bude nutné se přizpůsobit. Jak můžeme dosáhnout toho, že naše města zůstanou obyvatelná, i když se oteplí o pět stupňů? Není to vzrušující, ale musíme to udělat.“

Neefektivní způsob