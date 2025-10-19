Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 10. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 11. - 13. 10. 2025
Odpady:
Lidé bez domova uklízeli Suché Vrbné na Českobudějovicku
| Komunalniekologie.cz |
V minulých dnech skončila úklidová akce v Suchém Vrbném pod vedením terénního pracovníka Charity Františka Kynčla s lidmi bez domova.
Česko zavalil textilní odpad. Svozové firmy jsou na pokraji svých možností, problém řeší ministerstvo
| iROZHLAS.cz |
Přibývá měst a obcí, které řeší problémy s odvozem textilního odpadu. U kontejnerů se kvůli problémům některých svozových firem oblečení hromadí. Řada společností přitom hlásí, že jsou na pokraji svých možností.
Plzeň chce v centru vymístit z veřejných prostranství i popelnice podnikatelů
| Plzenskydenik.cz |
Novela odpadové vyhlášky v Plzni má za cíl vymístit v širším centru města i popelnice podnikatelů mimo veřejné prostranství.
Geologové mapují lokality vhodné pro uložení jaderného odpadu
| CT24.cz |
Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájila první geologické mapování lokalit, které připadají v úvahu pro stavbu hlubinného úložiště. Ideálním prostředím jsou například uzavřené lomy.
Ovzduší:
Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě v Otrokovicích ubylo
| Ekolist.cz |
Hlášení obyvatel o výskytu zápachu ve městě letos v Otrokovicích na Zlínsku ubylo. Otrokovice jsou průmyslovým městem a lidé mohou zjištěný zápach hlásit.
Místo tří kategorií čtyři. Meteorologové změnili hodnocení znečištění
| CT24.cz |
S nástupem podzimu bude přibývat zhoršených rozptylových podmínek. Poprvé se tak projeví v praxi nový index, který je popisuje.
Chcete snížit emise z lodní dopravy? Zavedeme sankce a cla, vyhrožují USA
| iDNES.cz |
Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy.
Energie:
Německo dostává od Bruselu zelenou: 7,9 mld. eur pro biomasu a bioplyn
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise schválila rozšíření německého programu podpory výroby elektřiny z biomasy a bioplynu o 7,9 miliardy eur (zhruba 193 miliard Kč).
Vědci mění městské vozovky ve zdroj solární energie
| Prumyslovaekologie.cz |
Získat pomocí speciálního systému slunečních kolektorů energii z asfaltových povrchů ve městech a následně ji využít například pro vytápění budov či ohřev vody. Tak by se dal ve zkratce popsat hlavní cíl mezinárodního projektu.
Spotřeba plynu u domácností roste. Přechází na něj také stále více firem
| iDNES.cz |
Spotřeba plynu v České republice nadále roste. Výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku potvrzují, že plyn zůstává klíčovým zdrojem energie pro miliony domácností a firem. Společnost GasNet zaznamenala také růst spotřeby u velkých a středních odběratelů, mezi něž patří zejména teplárny a průmyslové podniky.
Největší kolaps: Před 4 lety padla Bohemia Energy. Máme se znovu bát?
| Ekonomickydenik.cz |
Tato událost před čtyřmi lety otřásla Českem. Společnost Bohemia Energy spolu s dceřinými firmami ukončila činnost. Dodnes se jedná o největší kolaps na českém energetickém trhu.
Voda:
Praha prověří protipovodňovou ochranu v severní části Holešovic a Bubenče
| Prumyslovaekologie.cz |
Hlavní město zahájilo cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany nazvané Holešovice – sever 2025. V rámci této akce prověří připravenost metropole na případnou povodeň.
Kanalizace na Ladech v České Lípě se začne stavět začátkem příštího roku, radnice má dodavatele
| Komunalniekologie.cz |
Léta příprav a čekání jsou u konce. Českolipské radnici se podařilo vysoutěžit firmu, která vybuduje novou kanalizaci v lokalitě rodinných domů v části Lada v České Lípě.
Na modernizaci vodovodního řadu u Příbrami dá Středočeský kraj přes 3,7 milionu korun
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj podpoří modernizaci dílčího projektu v rámci propojování vodohospodářských soustav Příbramska a Dobříšska.
Hrozí zdražení teplé vody. Kvůli nařízení EU, které začne platit v roce 2027
| Novinky.cz |
Technici uložili v uplynulých dnech zpět do soustrojí TG1 přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku opravený stator a rotor. Šlo o jeden ze zásadních bodů letošní modernizace elektrárny.
V Krásné Lípě chtějí zpomalit odtékání vody. Problém mají vyřešit tůně a meandry
| iROZHLAS.cz |
Evropanům hrozí „studená sprcha“ kvůli byrokratickému přešlapu Evropské unie, napsal ekonomický deník The Financial Times. Klíčové materiály používané pro smaltování zásobníků teplé vody totiž po revizi legislativy nemají být povolené jako bezpečné.
Chemie:
RECETOX pomáhá zemím zbavit se znečištění polychlorovanými bifenyly
| Prumyslovaekologie.cz |
PCB byly svého času považovány za průmyslový zázrak díky svým mimořádným vlastnostem. Navzdory své průmyslové užitečnosti se PCB ukázaly jako jedny z nejproblematičtějších kontaminantů moderní éry.
Dotace:
Dalších 200 milionů korun na protierozní opatření pro odolnou a zdravou krajinu
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo životního prostředí uvolňuje dalších 200 milionů na protierozní opatření v krajině. Podpora je určena na tvorbu a obnovu tůní, mokřadů, remízků a dalších vodních a vegetačních prvků, stejně jako na úpravy drenáží a příkopů, které odvádějí vodu z krajiny.
Samosprávy budou mít více času a financí na projekty obnovy po povodních ze září 2024
| Komunalniekologie.cz |
Vláda schválila další změnu programu Živel 1 na obnovu po povodních ze září 2024. Maximální míra dotace pro kraje Olomoucký, Moravskoslezský a jejich příspěvkové organizace se zvyšuje z dosavadních 60 na 70 procent způsobilých výdajů.
Životní prostředí a ekologie:
Pestré lesnické hospodaření a větší rozloha chráněných lesů podpoří biodiverzitu evropských lesů
| Prumyslovaekologie.cz |
Mezinárodní tým vědců ukázal, že vhodná kombinace hospodářských režimů spolu s podstatným rozšířením lesů ponechaných samovolnému vývoji může významně podpořit druhovou rozmanitost evropských lesů.
V Ostravě pokrývá zeleň i mnohé střechy
| Komunalniekologie.cz |
Ostrava náleží mezi nejzelenější města v České republice. Stávající podíl lesních pozemků města činí zhruba 12 procent z jeho celkové výměry.
Pardubický kraj pomůže s přípravou sanace svahu v Brandýse nad Orlicí
| Komunalniekologie.cz |
Nestabilní skalní svah, který ohrožuje dopravu i okolí, se dočká přípravy projektové dokumentace. Pardubický kraj na její zpracování uvolnil milion korun. Dokumentace je nezbytným krokem k zahájení trvalé sanace.
Greenpeace: Motoristé v čele životního prostředí představují pohrdání veřejným zájmem
| iROZHLAS.cz |
Ekologická organizace Greenpeace kritizovala návrh vznikající vládní koalice, aby ministerstvo životního prostředí vedl zástupce Motoristů sobě. Ve vyjádření to označila za pohrdání veřejným zájmem.
Průmysl:
Hospodářská komora ČR míří s podnikateli do Mongolska a otevírá nové příležitosti pro české firmy
| Prumyslovaekologie.cz |
Podpořit expanzi českých firem na perspektivní trh ve východní Asii a posílit obchodní vztahy v klíčových sektorech. S tímto cílem jede podnikatelská delegace v čele s Hospodářskou komorou ČR do Mongolska, kde navštíví například hlavní město Ulánbátar a provincii Dornogobi.
Energetika, průmysl a stát musí spolupracovat, shodli se experti na prvním fóru Svazu energetiky ČR
| Ceskenoviny.cz |
Česká republika je nedílnou součástí evropského trhu. Pokud chce český průmysl a energetika v evropském prostředí obstát, potřebuje nacházet a zavádět efektivní řešení, která povedou k posílení pozice ČR v rámci celé EU.
Energetika, robotika, export: široký záběr Mezinárodního strojírenského veletrhu 2025
| TZB-info.cz |
Česká republika vstupuje do období zásadní transformace energetiky. Na scénu nastupuje kombinace jádra, obnovitelných zdrojů, plynových technologií a chytré infrastruktury. To přináší obrovské výzvy, ale i příležitosti.
MONITORING 14. 10. 2025
