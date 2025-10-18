Odvaha ve vzdělávání? 8. Národní konference EVVO ukázala, jak ji učit i žít

Více než 200 účastníků z řad učitelů, odborníků, samospráv i neziskových organizací z celé ČR se v Brně věnovalo hledání odpovědí na otázku, jak vychovávat odvážné jedince, kteří se nebojí ptát, zpochybňovat, hledat nové cesty a aktivně se zapojovat do řešení nejen environmentálních výzev dnešní doby.
Konferenci uspořádala Lipka ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, FSS MU a Jihomoravským krajem. Akce se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.
„Odvaha znamená, že pokud věříme, že je něco správné, jsme ochotni dělat i nepopulární a náročné kroky. A to platí ve všech aspektech života, včetně vzdělávání. Je to umění se ptát, kriticky přemýšlet, riskovat nové přístupy, otevírat obtížná témata, učit se z chyb a hledat vlastní cestu. V environmentální výchově to platí dvojnásob – potřebujeme generaci, která rozumí souvislostem, je vnímavá a nebojí se jednat v souladu s hodnotami udržitelného života. Proto dlouhodobě podporujeme nejen vzdělávání v rámci ekocenter, ale také iniciativy, jako je tato konference, které učitelům i žákům dávají konkrétní nástroje a oporu,“ uvedl v úvodu osobně ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který akci poskytl také záštitu.
Letošní v pořadí již osmá Národní konference EVVO s podtitulem Odvaha ve vzdělávání – vzdělávání k odvaze se zaměřila na toto téma z nejrůznějších úhlů pohledu a v nejrůznějších kontextech. Na konferenci se od rána střídaly inspirace z praxe i odborné vhledy. Úvodní příspěvek vedl Marek Orko Vácha s tématem odvahy pro 21. století, následovala data o postoji české společnosti k odvaze od Martina Philippa (STEM) a úvaha Aleše Pokorného o vztahu odvahy a odolnosti. Dopoledne pokračovalo příklady „Lišáckého učení“ Terezy Valkounové, podnikavé učení představil tým Podnikavé mysli a ředitele a žáků ZŠ Višňové (Hana Šolcová, Bára Dvořáková, Jiří Beran). Příspěvky formou diskuze umožnily vhled do investigativy u kauzy Bečva (Zuzana Vlasatá) a zkušeností občanského aktivismu (Miroslav Patrik).
Odpoledne nabídlo velkou panelovou diskuzi „Odvaha rozhodovat“, ve které se setkali 4 bývalí ministři životního prostředí – Rut Bízková, Martin Bursík, Bedřich Moldan a Ladislav Miko jako moderátor – spolu s letošním laureátem ceny Josefa Vavrouška Michalem Bartošem. Následovaly menší paralelní debaty – první o vzdělávání ve vyloučených regionech se Stanislavem Bilerem moderoval Miroslav Novák, druhou o odvaze učit s AI s Petrem Koubským moderovala Adriána Henčeková. Program doplnily networking a sdílení doporučení pro praxi napříč školami, samosprávou i odbornou veřejností.
„Odvaha není jednorázový výkon, ale každodenní drobná i velká rozhodnutí – zkoušet nové postupy ve třídě, vyjít s žáky ven, mluvit otevřeně o nejistotách i hledat řešení v komunitě. Konferencí chceme posílit lidi, kteří se věnují (nejen) environmentálnímu vzdělávání, aby dokázali navést svoje žáky a studenty na cestu vlastních projektů, k odvaze spolehnout se na sebe i umění spolupracovat. Nebát se neúspěchu a říkat pravdu i tehdy, kdy za to nebudou oceňováni,“ dodává ředitelka Lipky a hlavní koordinátorka Hana Korvasová.
