Poslanci EP podpořili zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EU od roku 2026

Výbory Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energii (ITRE) a pro mezinárodní obchod (INTA) schválily návrh zákona, který postupně zakáže dovoz ruského zemního plynu – jak potrubního, tak zkapalněného (LNG) – od 1. ledna 2026. Výjimky platí pouze pro stávající krátkodobé smlouvy do 17. června 2026 a dlouhodobé smlouvy do 1. ledna 2027, pokud byly uzavřeny před 17. červnem 2025 a nebyly změněny.
Operátoři mohou uplatnit „force majeure“ pro ukončení kontraktů, protože zákaz dovozu bude považován za suverénní akt mimo jejich kontrolu. Stejně od 1. ledna 2026 mají být zakázány všechny dovozy ruské ropy a produktů z ní pocházejících. Pro zamezení obcházení pravidel bude nutné předem ověřit původ suroviny, poskytnout celním úřadům detailní dokumentaci a podrobit se čtvrtletním kontrolám. Zákon explicitně cílí na rizika, jako jsou přesměrování dovozu přes třetí země či tzv. „shadow fleets“. Výjimky pro země bez přístupu k moři byly z návrhu vyřazeny a porušení pravidel bude penalizováno.
Zákon byl přijat většinou 83 hlasů pro, 9 proti a 1 se zdržel, přičemž Evropský parlament zároveň schválil zahájení jednání s dánským předsednictvím Rady. Cílem legislativy je chránit EU před zneužitím energetických dodávek Ruskem, které v posledních dvou desetiletích, a zejména od invaze na Ukrajinu v roce 2022, systematicky manipulovalo trhy a využívalo energii jako geopolitickou zbraň.
