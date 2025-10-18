ČEZ prodloužil spolupráci se společností SONATRACH a bude dál dovážet plyn z Alžírska

Česká republika bude nadále využívat plyn, který putuje z Alžírska přes Tunisko, poté podmořským plynovodem do Itálie a dále do Evropy. ČEZ po roce úspěšného fungování spolupráce prodloužil smlouvu s alžírským dodavatelem SONATRACH na dodávky plynu, který může pokrýt přes dvě procenta celoroční české spotřeby plynu. Diverzifikace dodávek plynu zároveň posiluje energetickou bezpečnost České republiky.
„Jsem rád, že se nám podařilo efektivně najít nové zdroje plynu napříč kontinenty. Spolupráce se státní alžírskou společností SONATRACH se osvědčila a my v ní budeme dál pokračovat. Čím více obchodních cest pro dodávky této základní komodity budeme mít, tím méně budeme ovlivněni případným nedostatkem jinde. V ČEZ na celkovém posilování energetické bezpečnosti nadále pracujeme. Příkladem může být také letošní úspěch našich odborníků, kteří se poprvé kompletně postarali o celou plavbu tankeru s LNG z Ameriky do nizozemského terminálu,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Smlouva se státní alžírskou společností SONATRACH, která je dle tržeb největší africkou společností vůbec, pomáhá ČEZ zajistit další trasu, která umožní dodávky plynu do země v případě jeho nedostatku na domácím trhu, ale také rozšířila geografické spektrum potenciálních dodavatelů. Dodávky z Alžírska začaly na podzim loňského roku a mohou pokrýt zhruba dvě procenta roční spotřeby plynu Česka, což odpovídá spotřebě přibližně 100 000 domácností.
Prodloužení smlouvy s Alžírskem přichází krátce poté, co oslavil třetí výročí LNG terminál v Eemshavenu, v němž Česká republika získala svou historicky první zasmluvněnou kapacitu na dovoz LNG. Zařízení v Nizozemsku je schopno zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, přičemž tři miliardy z nich jsou vyhrazeny pro Českou republiku. Tento objem představuje téměř polovinu roční spotřeby v zemi.
Za tři roky svého fungování terminál přijal 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily ekvivalent 5,8 miliard metrů krychlových plynu. Kromě ČEZ využívají kapacitu terminálu také nadnárodní společnosti Shell and Engie. Od začátku provozu terminálu do něj nebyl dopraven žádný ruský plyn, což byla jedna z výslovných podmínek výběrového řízení. ČEZ si dále zajistil kapacitu v budovaném pevninském terminálu Stade v Německu.
Komentáře